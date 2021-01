Palazzo Ducale pronto a riaprire, prima settimana gratuita

MANTOVA “Abbiamo preso tutti gli accordi necessari e concordato con lo staff tutte le mosse: siamo pronti a riaprire in completa sicurezza non appena ci verrà dato il via libera da Roma”. Con queste parole il direttore di Palazzo Ducale di Mantova Stefano L’Occaso dichiara la completa disponibilità alla riapertura appena possibile, nella massima tutela della salute pubblica e nel rispetto delle prossime disposizioni del Governo. Nell’attesa, è stata già decisa una piccola novità: durante la prima settimana di apertura l’ingresso sarà gratuito. Si tratta di un modo semplice ed efficace per incentivare la visita anche nei giorni feriali. La gratuità, dopo la prima settimana, verrà estesa a tutti i giovedì fino al 18 marzo, festa del patrono mantovano, per dare occasione a quante più persone possibile di ammirare le meraviglie della reggia dei Gonzaga.

“La situazione dei contagi non è confortante – prosegue Stefano L’Occaso – e la cautela del governo è perfettamente comprensibile: tuttavia, qualora le misure governative permettessero l’apertura dei musei, noi saremmo pronti. Abbiamo lavorato per limare tutti i dettagli e offrire una visita ancor più sicura e appassionante al nostro magnifico palazzo. I mesi di chiusura sono stati utili per concentrarci su altre attività di fondamentale importanza per il museo, come i restauri e le grandi gare d’appalto. Recentemente inoltre sono andati a buon fine alcuni prestigiosi arricchimenti delle nostre collezioni che riuniremo in una piccola esposizione al piano terra del Castello di San Giorgio. Sarà un “piccolo regalo” per chi tra i primi vorrà tornare a visitare il nostro palazzo. A breve entreremo nei dettagli con maggior precisione: il programma culturale che abbiamo previsto per il 2021 è ricco e interessante, speriamo di poterlo avviare per davvero quanto prima”.