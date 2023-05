Calcio, tornei giovanili – “Madaschi” e “Leali” ai nastri di partenza. Scatta il “Fortunati”

Mantova Sono 13 le squadre iscritte al Torneo Madaschi, post campionato degli Allievi U17. Girone A: Asola, Castellana, Porto, Sporting Club “B”. Girone B: Borgo Virgilio, La Cantera, Sporting Club “A”. Girone C: Curtatone, Ostiglia, San Lazzaro. Girone D: Moglia, Rapid Olimpia, Union Team. Le gare della prima giornata (20 maggio): Asola-Castellana, Sporting Club “B”-Porto, La Cantera-Borgo Virgilio, Ostiglia-San Lazzaro, Union Team-Rapid Olimpia.

Undici sono invece le squadre che parteciperanno al Torneo Leali dei Giovanissimi U15. Girone A: Castellana, Porto, San Lazzaro, Sporting Club. Girone B: La Cantera, Curtatone, Rapid Olimpia, Roverbellese. Girone C: Accademia Lori, Medolese, S.Egidio S.Pio X. Le gare della prima giornata: (14 maggio): Castellana-Sporting Club, San Lazzaro-Porto, Rapid Olimpia-La Cantera, Curtatone-Roverbellese, Medolese-S.Egidio S.Pio X.

Oggi scatta il Torneo “Alberto Fortunati” con 48 squadre iscritte equamente divide tra le categorie Under 9 e Under 11. Sabato prossimo la seconda fase e finali in programma sabato 20 maggio a Roncoferraro.