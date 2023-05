Pallavolo serie B m: Derby Asolarem-Gabbiano, Viadana deve vincere a Padova

Mantova Si conclude oggi la stagione regolare nel girone C della B maschile. Allo Schiantarelli si terrà il derby fra Kema Asolaremedello e il Gabbiano, sempre vincente, imbattuto e a punteggio pieno (ore 18, arbitri Moscardi e Sara Noira di Brescia). All’andata a Cerese il Top Team prevalse 3-0. «Ultima partita di un torneo sicuramente positivo, affrontato da neopromossi – spiega il vice Luca Mutti – Cercheremo di affrontarla al meglio delle nostre possibilità, per reggere il confronto con il Gabbiano. Il derby è anche un’occasione per salutare il nostro pubblico che ci ha seguito numeroso». Incerto il liberto Isacco Caleffi. Replica il tecnico Simone Serafini: «L’obiettivo ad Asola è cercare di cogliere un altro successo per chiudere imbattuti la stagione regolare. Sarebbe un’immensa soddisfazione per la società e per i ragazzi e un premio alla loro abnegazione. Stiamo lavorando per farci trovare pronti sia a livello fisico sia tecnico per gli imminenti play off». Per il derby di Asola incerto Gola. I play off (prima fase) iniziano sabato: Gabbiano subito ad Acqui Terme contro La Bollente Negrini; seguirà la sfida fra Scanzorosciate e il team alessandrino e infine il Gabbiano ospiterà gli orobici. Dal canto suo l’E’più Viadana chiude i suoi impegni a Padova (ore 18, arbitri Barbara Roberto e Tagliaferro di Vicenza) contro il retrocesso Kioene. I rivieraschi vantano 36 punti, uno in più di Ravenna e Montichiari e due in più di Spezzano: per evitare pericoli di possibili play out (si disputano fra decima e undicesima, con distacco entro i tre punti) devono imporsi. «Non sarà semplice – dichiara il tecnico Alberto Panciroli – Siamo in un momento molto complicato nel quale le assenze hanno il loro peso, ma è soprattutto la condizione mentale a creare grattacapi. Dobbiamo ritrovare la serenità». In dubbio Chiesa.