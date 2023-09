Calcio Serie C – Mantova, a un passo dai 4mila abbonamenti

MANTOVA Ormai è una missione: raggiungere i 4mila abbonamenti. Il Mantova, inteso come società, sta facendo di tutto per trascinare i tifosi verso questo traguardo del tutto insapettato. E i tifosi, a loro volta, non si lasciano pregare. Come si ricorderà, i 580 ulteriori biglietti di curva messi in circolo lunedì sono andati polverizzati in una giornata. Così ieri il presidente Filippo Piccoli ne ha messi a disposizione altri 120, che dovrebbero davvero essere gli ultimi. Gli altri 300 che rimangono, per raggiungere la capienza totale della Te (3.800 posti), verranno riservati a chi preferisce acquistare il biglietto delle singole partite.

Dei 120 messi in vendita ieri, ne sono rimasti 69. Il totale delle tessere sottoscritte è salito a 3.928. Siamo quindi a un passo dai 4mila, e vicini pure ai 4.163 della stagione 2005-06, la prima in Serie B dell’era Lori. Piccoli è il primo ad essere sorpreso di tanta euforia: diceva di aspettarsi almeno 1.300 abbonati, ed anche se in cuor suo sperava di più, i 4mila vanno oltre i desideri più reconditi.

Ricordiamo che, oltre alla curva, restano ovviamente in vendita le tessere di tribuna (centrale e laterale) e poltronissima. La campagna abbonamenti chiuderà sabato alle ore 16.30. Dopodichè sarà possibile acquistare solo i tagliandi di Mantova-Pro Sesto.