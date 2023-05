Calcio Serie C – C’è Albinoleffe-Mantova. Mandorlini: “Testa e cuore per vincere subito”

Mantova I play out non rappresentano certo una novità per il Mantova. Lo sono invece per Andrea Mandorlini, che nella sua carriera da allenatore ha affrontato diverse volte i play off, ma mai gli spareggi per non retrocedere. Dopo due settimane di stop, il suo Mantova si gioca la salvezza e forse molto di più. Prima tappa a Zanica, in casa dell’Albinoleffe. «In queste settimane – ha commentato il tecnico biancorosso – abbiamo lavorato tanto, ma le parole contano fino a un certo punto. Sarà come sempre il campo a esprimere il suo giudizio. Dovremo dare il massimo per arrivare all’obiettivo. Abbiamo a disposizione due partite e ritengo che la prima sia sempre la più importante. In questi giorni – prosegue – ho visto che c’è la voglia di riprenderci quello che ci è sfuggito con il Padova. Non bisogna dimenticare comunque che c’è stata una grande crescita da parte della squadra sul piano del rendimento e i tifosi l’hanno capito. So che saranno in tanti a sostenerci e sono pronto a scommettere che faremo di tutto per vincere». Messaggio ben chiaro da parte di Mandorlini alla squadra: «Resettiamo tutto e ripartiamo. Il campionato è andato e queste sono due gare a parte che hanno la loro storia. Le partite dell’Albinoleffe nelle ultime giornate erano condizionate probabilmente da una classifica che lasciava poche speranze. Conoscendo i bergamaschi – continua Mandorlini – mi aspetto da parte loro una gara di carattere e diversa rispetto a quella di un mese fa contro di noi».

In casa Albinoleffe, capitan Davide Borghini suona la carica: « Le due gare che ci attendono valgono una stagione intera. Dovremo dare tutto ciò che abbiamo e tutto quello che non sappiamo di avere. Sarà una battaglia ma siamo pronti a combatterla: uniti come gruppo e con l’aiuto dei nostri tifosi, che sono sempre rimasti al nostro fianco».