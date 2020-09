Troppo traffico”: 15 famiglie chiedono ascolto al Comune di Guidizzolo

GUIDIZZOLO – “Troppo traffico, il Comune ci ascolti”. Questo il succo della lettera che 15 famiglie residenti in via Circonvallazione hanno inviato in questi giorni al sindaco Stefano Meneghelli e a tutti i consiglieri comunali. “Le evoluzioni riguardanti la viabilità di Guidizzolo – si legge nella lettera – e in particolar modo la via che più ci riguarda, cioè via Circonvallazione, ci costringono a scrivervi questa lettera per quella che noi riteniamo una mancata attenzione nei nostri riguardi. Più volte abbiamo segnalato alle autorità di polizia locale e all’assessore di competenza per via orale, ma non sono arrivate migliorie. Il problema riguarda il grosso flusso di camion ormai spropositato rispetto a quella che oggi è una via residenziale con tutto quello che ne consegue. Chiediamo – conclude la lettera – di essere ascoltati in consiglio comunale dove cortesemente inserirete uno specifico punto all’ordine del giorno atto a risolvere il problema sollevato”.