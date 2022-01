Calcio Serie C – Mantova, caso Covid confermato. E la C, per ora, riprenderà il 16 gennaio

Mantova Anno nuovo, vita vecchia. Il 2022 per il Mantova, bisogna dirlo, non è iniziato nel migliore dei modi. Si è aperto in uno stato d’incertezza, lo stesso che ha caratterizzato gli ultimi giorni del 2021. Il Covid ha rappresentato la mina vagante degli ultimi due anni e come avranno capito tutti, lo sarà sicuramente anche in questi primi mesi del nuovo anno. Tanti, troppi, i contagi tra i giocatori delle varie squadre di calcio dalla Serie A alle categorie inferiori, Serie C compresa. Nel giorno di Capodanno il Mantova ha confermato il caso di positività, che sembrava prima solo sospetto. Negativi per fortuna tutti gli altri tamponi, ma la società ieri ha fatto sapere che ci sono altri 5 sospetti. A differenza di altre squadre professionistiche, per motivi di privacy, la società di viale Te non ha voluto specificare il giocatore in questione, ma ha confermato che in questo momento si trova in isolamento. I giocatori, ovviamente, non sono in una “bolla” e quindi il rischio di nuovi contagi, come emerso nelle ultime ore, resta. Numeri decisamente alti in altre squadre del girone A. Nella Giana Erminio, che avrebbe dovuto giocare il 9 gennaio contro il Mantova, ci sono 9 casi. Sta peggio la Triestina con 18 casi (di cui 11 giocatori), 7 per la Pergolettese e ra le fila della Juve U23. 7 i casi per l’Albinoleffe ma nuovi casi da Covid sono emersi anche nel Lecco, Padova, nella FeralpiSalò, nel Fiorenzuola, Seregno. Numeri che hanno spaventato anche i vertici della Serie C e proprio per questo motivo il 31 dicembre scorso, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli ha dato lo stop, rinviando la ripresa dei campionati di una settimana (vedi articolo sotto). Una decisione che probabilmente ha anticipato quella che avrebbero preso le Asl di competenza per bloccare gli spostamenti delle varie squadre coinvolte. E alla luce di queste decisioni, cambierà anche il calendario del Mantova. I biancorossi, come detto, avrebbero dovuto giocare in casa della Giana Erminio alle 14.30, ma ora la gara con i meneghini è stata posticipata a martedì 1° febbraio alle ore 18.00. In quella settimana, i biancorossi scenderanno poi in campo il sabato al Martelli alle 14.30 contro il Trento. La prima dell’Aciemme in questo 2022 dovrebbe essere il 16 gennaio in casa contro la FeralpiSalò. Ma anche in questo caso è d’obbligo usare il condizionale. Se così fosse, sarebbe un segno positivo perché vorrebbe dire che la situazione si è ristabilizzata, ma sarà solo il tempo a dirlo. E in questi periodi pensare a cosa potrà accadere nel giro di due settimane, è davvero impossibile e quindi accontentiamoci di un “tempo piccolo”.

Tommaso Bellini