Calciomercato Dilettanti/2 – Sermide, idea Vicenzi. Azzali sarà del Suzzara

MANTOVA Il prossimo colpo del Suzzara sarà il difensore del San Lazzaro Azzali. Le parti non si sbilanciano, ma con il centrale ci sarebbe già l’accordo di massima. Da trovare la quadra con il San Lazzaro, che attualmente detiene il cartellino del giocatore. Le zebre intanto blindano Andrea Gorni, mentre il baby Federico Meloni (2001) potrebbe essere ceduto solo a squadre di categoria superiore, prossimi obiettivi di mercato dei bianconeri un centrocampista (piace sempre Cenzato della Governolese) e una punta di peso: tante le idee per quest’ultimo ruolo come Bellesia, Badalotti e Borghi, ma non sono da escludere altre idee da parte del diesse Piccinini, che ha presentato ieri mattina l’altro colpo Marangi. In stand by l’affare Rasini, che potrebbe finire al Mozzecane. Cesare Bruschi lascia il Casaleone, che ripartirà dalla Seconda dopo l’unione di intenti col Sustinenza. In partenza diversi giocatori: Giovanni Vicenzi è un obiettivo del Sermide, ma c’è la concorrenza del Nogara. Al team veronese finiranno anche gli ex Dak Varana e Magro. Paolo Grandi potrebbe invece assumere un ruolo nel settore giovanile della River. Varana sembra destinato alla Casteldariese. Anche Bellamine dopo le partenze di Boukaroua alla Serenissima e Anoir Eddaoudi al Viadana, potrebbe lasciare il Gonzaga. La Robur Marmirolo ha ingaggiato dal Borgo Virgilio il centrocampista Gianmarco Cavicchini, confermati il centrocampista Alessandro Borghetto e l’attaccante Hichem. La Ceresarese conferma anche Lorenzo Mazzotti. Resta alla Dinamo il promettente attaccante Ivan Sereni , per il quale il Gonzaga ha rinnovato il prestito, dal Moglia giunge il centrocampista Vincenzo Granato in precedenza a Suzzara, dal Guastalla il difensore centrale Marco Romano, preso il giovane estremo difensore Matteo Costa (2000), fermo l’ultima stagione, in passato a Moglia, punto di domanda per Riccardo Bottura che il Moglia vorrebbe tenere: la Dinamo attende sempre una risposta da Dall’Acqua e Maccari. Il Boca Juniors si rinforza con l’attaccante Nicholas Mantovani dal Sermide, che sembrava restasse nella compagine di Alessandro Reggiani , restano a Carbonara Po Filippo e Michele Vicenzi rispettivamente difensore e attaccante.