Mtb – Bertelli e Ferreira (Novagli) in bella evidenza a Concesio

Mantova La mountain bike mantovana, quella targata Mtb Novagli, nel weekend scorso ancora una volta si è messa in evidenza in contesti di grande prestigio. Domenica a Concesio, in occasione del Trofeo Oxygen Only Bike, competizione valida quale prova del Trofeo Lombardia-Bc Cup Lombardia-Leonessa Cup Brescia, a salire sul podio è stata la bravissima Giulia Bertelli grazie al terzo posto nella categoria Allieve. Tra gli Allievi, invece, il compagno di squadra Adriano Ferreira ha chiuso al 9° posto. Le gare sono state caratterizzate da un percorso reso ancor più impegnativo dalle avverse condizioni meteo; un elemento questo che ha contribuito anche a rendere ancor più spettacolari le prestazioni fornite dai vari protagonisti.

A seguito di questi risultati i due portacolori dell’Mtb Novagli mantengono la maglia di leader della Leonessa Cup Brescia. Inoltre va ricordato che Giulia Bertelli veste pure la maglia di leader delle altre due prestigiose vetrine.

Paolo Biondo