Calcio Serie C – Mantova-portiere: la scelta fra Tosi, Borghetto o Chiesa

MANTOVA Prima l’allenatore e poi il mercato. Un ragionamento che ha la sua logica, ma ci sono operazioni che probabilmente la società biancorossa farà, indipendentemente da chi sarà il prossimo tecnico. In questi giorni, infatti, sembra che la dirigenza di viale Te stia già pensando a chi potrebbe ricoprire il ruolo di portiere. Ad oggi sono tre i candidati principali e tutti e tre sono di proprietà dell’Hellas Verona. Si tratta di Riccardo Tosi, che nell’ultima stagione ha giocato in Serie C, nell’Arzignano dell’ex dg Togni. L’anno prima era sempre nei vicentini in D. In passato ha giocato anche nella Virtus Vecomp Verona, sempre in quarta serie. Altro profilo già noto ai tifosi del Mantova è quello di Nicola Borghetto. Il giovane portiere dell’Hellas è approdato in viale Te nella stagione di Massimo Morgia. Un portiere talentuoso, che con un buon campionato si è guadagnato il salto in Lega Pro. Quest’anno ha giocato nel Bisceglie e ora potrebbe essere pronto per tornare a difendere la porta biancorossa. Altro profilo da sondare è quello di Mattia Chiesa, che quest’anno ha giocato in Serie C con la Virtus Vecomp Verona. Per lui è stato un vero e proprio svezzamento e chissà che possa bissare sempre in terza serie, alla corte virgiliana. Questo per quanto riguarda i portieri. Per gli altri ruoli, bisognerà ancora attendere. Sicuramente si monitorerà il difensore Baniya, che entrerà in gioco a breve nei playoff con il Renate. E poi si attendono sviluppi anche per il forte Silvestro, esploso anche lui nel Mantova di Morgia, poi approdato in C al Rimini.