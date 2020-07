Calciomercato dilettanti – Governolese, Fattori è il mister. Asola, ecco Mingardi

MANTOVA Con una mossa a sorpresa la Governolese ha scelto il nuovo allenatore: si tratta di Matteo Fattori, classe 1970, ex giocatore in serie A con il Verona (3 presenze nel campionato 1989-90 sotto la guida di Osvaldo Bagnoli) e noto nel Mantovano per aver militato tre anni nel Suzzara e due stagioni a Castiglione. Per lui una lunga carriera da professionista con le maglie di Legnano, Tempio Pausania, Frosninone, Leffe, prima di chiudere la carriera con il Legnago. Da tecnico Fattori ha guidato molte compagini di rango nel panorama dilettantistico: San Martino Buon Albergo, Santo Stefano, Gazzolo, Caldiero, San Giovanni Lupatoto, Garda e Bardolino.

«Sono contento di misurarmi con un calcio per me nuovo – spiega Fattori -. Ho accettato con entusiasmo la proposta del diesse Fausto Tinazzo, che mi ha contattato qualche giorno fa. La trattativa è decollata velocemente: ho dato la mia disponibilità, sono certo che ci sia tutto per fare bene». Un allenatore che ama far giocare bene le squadre: «Per me è fondamentale fare calcio in un certo modo, e a Governolo sono sicuro di poterlo fare. La mia squadra non sarà “palla lunga e pedalare”, tutt’altro. Preferisco un calcio fatto di pressing e ripartenze. Conosco ancora poco la rosa, ma ci sarà tempo per parlare con i giocatori. Il mio modulo preferito è il 4-4-2, ma non disdegno il 4-3-3. Dipenderà dai giocatori a disposizione».

Il calciomercato, nel frattempo, non si ferma: l’Asola ha blindato la difesa con Andrea Mingardi, difensore classe 1994, che aveva già militato in biancorosso nella scorsa stagione. I biancorossi seguono anche il baby Ettini dell’Olimpia. E’ sempre duello con il Casalromano per Nardi, ma i gialloblù potrebbero presto sferrare un attacco decisivo. Operazioni in uscita per lo Sporting Club: Riva è della Roverbellese, Campagnari, Rebecchi, Gentilin, Sorgato passano al nuovo Juniors Cerlongo. Su Togni Medolese, Rove e Cantera. Ferri invece è appetito da Guidizzolo, Cantera e Juniors Cerlongo. Marchi e Negri alla Voltesi.

Torniamo in Prima: forse oggi è il giorno buono per Lavagnini al Porto, Basso resta alla Serenissima, vicina a chiudere col San Lazzaro per Albertini e Cuttone.

Due ex difensori Nac, Favalli e Lanfredini, alla Casalese. L’ex capitano del Castellucchio Nicholas Botazzi approda alla Voltese. Mister Sandro Modenesi, si occuperà dei primi calci dell’Ostiglia. In Terza, Davide Ghiraldelli, portiere, segue il padre Giampaolo, tecnico della Sustinentese.