Calcio a 5 Serie A – Mantova, iscrizione ok. Preso Luka Suton, piace il giovane Roni

MANTOVA Il Mantova Calcio a 5 è ufficialmente iscritto al campionato di Serie A 2020-21. L’ok è arrivato ieri dalla Covisod, dopo che il club biancorosso era stato il primo tra le società aventi diritto a inviare le pratiche necessarie. Un buon segnale che evidenzia due aspetti fondamentali e confortanti: la sana gestione societaria da un lato; la grande voglia della truppa biancorossa di affrontare il suo secondo torneo nella massima serie dall’altro.

Di questo entusiasmo è testimone il vivace mercato che sta portando avanti il ds Cristiano Rondelli. Ieri è stato perfezionato l’acquisto del croato Luka Suton. Il mirino ora è su altri tre giocatori croati, segnalati dal nuovo allenatore Despotovic: si tratta di Mirko Hrkac ed altri due su cui la società mantiene per ora il riserbo. Ricordiamo che sono già sbarcati in riva al Mincio i portieri Savolainen e Solosi, il pivot Ganzetti e l’esperto ex capitano del Cus Ancona Belloni. «Se andranno in porto i quattro acquisti croati – dice Rondelli – saremo quasi al completo. Ne mancherebbero soltanto un paio: un centrale e lo straniero, nel senso di extracomunitario». Si parla di un pivot sudamericano. Gli unici volti conosciuti rimangono così Bueno e Gabriel.

Ma potrebbe esserci una sorpresa. Nei giorni scorsi, infatti, Rondelli si è fatto avanti per uno dei giovani più promettenti sulla piazza: il pivot spagnolo Javi Roni (2001), attualmente in forza al Rieti. «Ci siamo parlati – si limita a dire il ds biancorosso – . Di lui ho ancora negli occhi i due gol che ci fece l’anno scorso. È fortissimo». Sarà lui la ciliegina sulla torta?