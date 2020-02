Sanremo, dati auditel da record

Ascolti record la prima sera del festival risultando il migliore dal 2005. Sono stati 10 milioni 58 mila, con uno share del 52,2 per cento. La prima parte è stata vista da 12 milioni 480 mila persone con uno share del 51,2 per cento mentre la seconda parte ha avuto 5 milioni 709 mila spettatori e uno share del 56,2 per cento. Il picco d’ascolto è stato alle 21,45 con 14 milioni 942 mila mentre cantava Irene Grandi. Picco di share alle 00,27 con il 59,6 per cento quando Amadeus stava andando in piazza Colombo con Emma.