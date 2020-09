Ciclovia del Sole, al Parco del Mincio il tratto lombardo

MANTOVA – Regione Lombardia ha assegnato al Parco Regionale del Mincio i finanziamenti necessari a progettare ed eseguire i tratti di connessione alla “Ciclovia del Sole” nella sua tratta lombarda. La somma è di 1.038.362 euro e il periodo di attuazione dell’intervento, per il quale la Regione ha scelto l’ente Parco, è previsto per l’anno 2023. “Ciclovia del Sole – Bicitalia” è una ciclopista che parte dal Brennero e attraversa tutta la penisola, fino alla Sicilia. Sono 11 le regioni coinvolte ed è parte di Eurovelo 7. La ciclovia incorpora percorsi ciclabili esistenti e il nuovo finanziamento è destinato a realizzare i brevi tratti o le connessioni mancanti. «Siamo onorati e compiaciuti di essere stati scelti da Regione Lombardia per questa importante intervento – commenta il presidente del Parco Maurizio Pellizzer, che sarà inserito nel piano opere pubbliche dell’ente per il 2023, così come disposto dalla Regione. La scelta premia il Parco che ha saputo portare a compimento con oculatezza e capacità direzionale un precedente progetto, denominato “Mantova ciclabile” di cui è stato capofila, garantendo così i necessari requisiti di affidabilità e competenza nell’esecuzione di un’opera pubblica di rilievo regionale ed europeo». Il progetto citato è quello che ha permesso, con fondi europei, la realizzazione del ponte ciclopedonale di Porto Catena a Mantova e circa 5 km di nuovi percorsi ciclabili tra i quartieri di Valletta Valsecchi e Lunetta e il collegamento tra Mantova e San Giorgio Bigarello.