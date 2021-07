Forattini (Pd): Ok alle risorse per contrastare le nutrie

MILANO “Cinquecentomila euro per il 2021 e 1 milione di euro per il 2022: sono le risorse che la Regione Lombardia stanzierà per contrastare la proliferazione delle nutrie”. Lo fa sapere la consigliera mantovana del Pd in Regione Lombardia Antonella Forattini, a seguito dell’approvazione di un emendamento bipartisan presentato durante l’assestamento di bilancio al Pirellone.

“Non molto meno di quanto avevamo chiesto inizialmente – spiega Forattini, che poi ha sottoscritto l’emendamento insieme ai colleghi di maggioranza – Si tratta di un problema vero che tutti riconoscono, ma che nei fatti è sempre stato sottovalutato dalle casse della giunta lombarda. Bisogna andare indietro al 2016 per trovare 500mila euro a bilancio regionale, chiesti e ottenuti sempre dal PD. Negli ultimi anni, invece, solo briciole. Queste risorse andranno a tutte province per rafforzare le proprie azioni di contenimento ed eradicazione della nutria. Nel frattempo, continuiamo ad aspettare che la giunta licenzi il piano operativo di eradicazione della nutria 20221-2023, in ritardo di sette mesi”.