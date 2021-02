Truffe e Covid: se ne parla online con i carabinieri

BOZZOLO – Truffe e come difendersi: di questo si parla questa mattina durante l’incontro online promosso dal Comune con i carabinieri della stazione locale.

Alle ore 10, infatti, diretta Facebook con il comandante della stazione carabinieri di Bozzolo M.llo Capo Pietro Einar Ronconi che parlerà ai cittadini di truffe ma anche di tematiche collegate alle normative Covid in vigore. Nello specifico, tra i temi in programma: istruzioni Covid Lombardia zona gialla; truffe elettroniche on line; consigli contro i furti nelle abitazioni; potenziamento prevenzione, mezzi, telecamere, microcamere, fototrappole..