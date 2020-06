Calciomercato dilettanti – Governolese, torna Micheloni. Mirino su Terragin

MANTOVA Un altro grande ritorno a Governolo: dopo Matteo Lonighi, da Suzzara torna in maglia pirata anche Davide Micheloni, centrocampista 32enne che ritrova il Vicini e l’Eccellenza dopo un anno in bianconero. Non arriverà invece Ruggeri: il forte esterno sembra ormai destinato ad accettare l’offerta del Marmirolo (i neroverdi intanto ieri hanno chiuso per il portiere Niccolò Coppiardi). Battuta quindi anche l’offerta del Suzzara. Tornando ai Pirati, da registrare diverse richieste per il giovane Matteo Guarnieri, classe 2002, mentre la dirigenza ha blindato Cenzato (come lui Solci e Bernardi), centrocampista in quota. L’obiettivo per completare l’attacco sarebbe il forte bomber Valerio Terragin. Per ora non si muovono Vincenzi e Ghirardi. Il primo piace molto in D al Colorno, il secondo è richiesto dal Castiglione. Gli aloisiani sono ormai pronti a chiudere per Mambrin: per il difensore è questione di ore, al massimo di un paio di giorni. E per il centrocampo non tramonta nemmeno la pista Chiarini. Torniamo a parlare di Suzzara, perché le zebre potrebbero ritrovare Andrea Badalotti: il forte attaccante ex Nogara e Garda ha avuto un colloquio con la dirigenza (così come Borghi e Boselli), ma le piste che sta seguendo il diesse Carlo Piccinini (il quale ieri ha confermato Carlini) sono tante. A proposito di Boselli, il forte attaccante ha accettato la corte della Serenissima, e vestirà il biancazzurro nella prossima stagione. Dalla Sere andrà via invece Bernabeni, che ha firmato per la Ceresarese di Seconda. Risaliamo in Promozione: quasi finito il giro di conferme per l’Asola: non c’è ancora accordo con Scalvenzi, anche se un’intesa di massima potrebbe arrivare. Questa settimana ci sarà un dialogo anche con Treccani, mentre va valutata la posizione dei portieri Accini e Conti. Il San Lazzaro riporta a casa Capelli, Mironi, Bodano e Fazio, che faranno sicuramente al caso di mister Negrini. Si punta anche alla conferma di Visentini, Alberini, Di Prima e Cabroni. Quest’ultimo, comunque, ha un’offerta del Rolo, così come l’altro mantovano Edoardo Rossi. Gli emiliani hanno chiuso per un altro del San Lazzaro, Carlo Alberto Tosi. Resta viva l’asta per Rasini: oltre al Suzzara (che segue da vicino anche Azzali e Baietta) e allo Sporting nelle ultime ore c’è il fortissimo corteggiamento del Mozzecane (che pensa a Rufo, appetito anche dal Cavezzo), che ha parlato al ragazzo. Ieri incontro tra le parti. Tutto ancora fermo a Casalromano: le prime voci parlano della possibilità di un ritorno in gialloblù dell’attaccante Buoli.