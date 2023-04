Domenica 16 aprile nell’area del Te la manifestazione della comunità Sikh mantovana

MANTOVA Domenica 16 aprile nei piazzali Ragazzi del ’99 e Montelungo, oltre che in viale Te, dalle 14 alle 18 si svolgerà la manifestazione della comunità Sikh mantovana, che prevede anche la realizzazione di un corteo, i cui partecipanti percorreranno le strade comunali del centro abitato di Mantova sul percorso piazzale Montelungo, viale Te, viale Isonzo, piazzale di Porta Cerese, viale Te e piazzale Montelungo. Nell’area, durante la giornata, cambierà la viabilità. I partecipanti potranno sostare in piazzale Montelungo (nel tratto da piazzale Ragazzi del ’99 al Portale delle Aquile sul lato dello stadio), in piazzale Ragazzi del ’99, in viale Montello (nell’area di parcheggio sterrata in corrispondenza dell’ex scuola media Kennedy), in piazzale di Porta Cerese (nell’area del parcheggio compresa tra viale Isonzo, piazzale di Porta Cerese e viale Risorgimento, di fronte alla ferramenta dello stadio), viale Learco Guerra, sul lato sinistro, da via Parma a piazza Atleti azzurri d’Italia, piazza Atleti azzurri d’Italia, strada Bosco Virgiliano, nell’area antistante il numero civico 6 (ingresso Tea) e nei parcheggi di via Altobelli e via Bellonci. Inoltre, i veicoli potranno sostare nei parcheggi dei quartieri di Te Brunetti, Valletta Valsecchi e Valletta Paiolo. Le zone saranno presidiate dal personale della Polizia Locale di Mantova e dai volontari delle associazioni convenzionate con il Comune di Mantova.