Rotatoria Iveco passa alla Provincia

SUZZARA Acquisizione al demanio stradale della Provincia di Mantova con voto all’unanimità del Consiglio Provinciale dell’area occupata dall’incrocio a rotatoria sulla S.P. n. 50 “Ponte Borgoforte – Gonzaga – Moglia” al Km. 5+865 in Comune di Suzzara, realizzata da privati su concessione provinciale.

Nel 1998, l’ente aveva rilasciata alla ditta Immobiliare Suzzarese Spa., con sede a Suzzara in Via Donatori del Sangue, l’autorizzazione per la realizzazione di una intersezione a rotatoria sulla S.P. n. 50 “Ponte Borgoforte – Gonzaga – Moglia” al Km. 5+865 nel Comune di Suzzara, a servizio dello Stabilimento IVECO e di un’Area Artigianale industriale.

L’atto concessorio provinciale prevedeva tutte le prescrizioni tecniche per la realizzazione dell’opera, nonché, una volta effettuato il collaudo della stessa da parte dei tecnici provinciali, il trasferimento a titolo gratuito al demanio stradale provinciale dell’area sulla quale insiste l’infrastruttura.