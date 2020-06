Pallavolo serie B1 f – Porto, Simone Lazzari è il nuovo vice allenatore

PORTO MANTOVANO Altro nuovo arrivo in casa Ngs Porto: si tratta del secondo allenatore. La società presieduta da Carmen Rossi per la prossima stagione si avvarrà della collaborazione di Simone Lazzari.

Ex giocatore di buon livello (è partito dalla Prima Divisione per arrivare a giocare in serie B in società tra il Mantovano e il Veronese), Lazzari muove i primi passi come allenatore proprio a Porto Mantovano, occupandosi del settore giovanile durante gli studi universitari. In seguito, dopo una breve esperienza nella vicina San Giorgio, approda alla Volley Davis, dove inizia una lunga e proficua collaborazione con il tecnico Enrico Pinzi, occupandosi ancora del settore giovanile, poi tre stagioni a Curtatone sempre in collaborazione con la Volley Davis e Pinzi. Lo scorso anno la prima esperienza tra le “grandi”, con la guida del Rivalta in serie C. Gli è rimasto il “vizio” della pallavolo giocata: è molto bravo a beach volley.

«Sono davvero contento di tornare a Porto – afferma Simone Lazzari -, società in cui ho iniziato ad allenare. Fare parte dello staff di coach Biagio Marone è molto stimolante, mi permetterà di imparare da lui molte cose e di migliorarmi. Ci aspetta una stagione impegnativa dove però potremo toglierci molte soddisfazioni».