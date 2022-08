MantovaFilmFest, incontro con Gianni Costantino e il cast di Sposa in rosso

MANTOVA La pioggia non ferma il MantovaFilmFest 2022. Le proiezioni serali previste all’arena Mignon e nel Chiostro del Conservatorio sono confermate nelle rispettive sale interne. Una rinuncia, la proiezione prevista nel giardino del Conservatorio che causa maltempo viene annullata.

La prima giornata della quindicesima edizione accoglie dunque in serata i primi ospiti, ma già dal pomeriggio inaugura la Retrospettiva dedicata al centenario di Luciano Salce, con la proiezione alle 16 al Mignon del film Il federale (1961) che vede memorabile protagonista Ugo Tognazzi.

A seguire ecco il primo evento speciale di questo primo giorno di manifestazione: Sei piccoli film, una mini-maratona in sei capitoli per esplorare il racconto breve in forma cinematografica. Tra le proposte, anche due cortometraggi realizzati nel territorio mantovano: il documentario La gloriosa sventura dedicato alla battaglia di Montanara e Curtatone e la fiaba Giula e il capoposto. Appuntamento alle 18 nella sala interna del Mignon.

Si inaugura anche la sezione Filmdoc, con Mother Lode di Matteo Tortone che porta lo spettatore in un ipnotico viaggio tra i cercatori d’oro nelle Ande peruviane (auditorium del Conservatorio ore 18.30).

Per il Concorso opera prima, arrivano i primi due film degli otto in lizza per il Lauro di Virgilio assegnato dal pubblico. Alle 16.30 all’auditorium del Conservatorio è in programma Re Granchio di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, atipico western ambientato a fine ‘800 che segue le vicende di Luciano, esiliato dal suo paesino in Tuscia e divenuto cercatore di tesori nella Terra del Fuoco. Alle 21 al Mignon (in sala interna) arriva invece Californie, accompagnato dal regista Alessandro Cassigoli che lo ha firmato assieme a Casey Kauffman: un emozionante e poetico racconto di formazione della giovane Jamila, girato mixando il linguaggio della fiction e del documentario nell’arco di cinque anni. Cassigoli presenterà il film al pubblico.

A chiudere la prima giornata, ecco la speciale anteprima per la città della nuova commedia di Gianni Costantino: Sposa in rosso. Il regista, assieme agli interpreti Dino Abbrescia e Roberta Giarrusso, sarà ospite del festival per incontrare il pubblico prima della proiezione, che si sposta dal chiostro del Conservatorio al suo auditorium, sempre in via Conciliazione 33. Metà crime story, metà commedia dei sentimenti, Sposa in rosso arriva in prima visione assoluta per la città ad inaugurare con un tocco di leggerezza la quindicesima edizione del MantovafilmFest.