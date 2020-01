MANTOVA – Nasce ufficialmente anche a Mantova “Gioventù Nazionale”, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. La federazione virgiliana del partito di Giorgia Meloni sarà guidata dal presidente Leonardo Minelli, affiancato dal vice Andrea Lombardini, mentre a breve arriveranno le nomine effettive da parte del presidente nazionale Fabio Roscani. Al “battesimo” del movimento, tenutosi qualche sera fa in piazza Canossa a Mantova, erano presenti anche il presidente regionale Simone Gaeta e il membro della direzione nazionale Francesco Quattrociocchi. «Siamo la casa della destra giovanile e crediamo che Mantova e provincia possano riservare molte sorprese nei prossimi mesi – ha detto Minelli -. Crediamo che l’aspetto formativo sia fondamentale, oltre che complementare all’attività politica vera e propria. Per questo siamo fiduciosi, ottimismo dovuto anche al clima positivo che si è creato sin da subito nel gruppo, dove la voglia di lavorare non manca di certo». Nel corso della serata si è parlato di progetti futuri e delle altre realtà lombarde. La promessa è lavorare per la crescita ed il radicamento del movimento sul territorio. «La continua crescita di Fratelli d’Italia speriamo ci permetta di consolidare nel tempo un movimento che rappresenta già l’anima del nostro partito». (ma.vin)