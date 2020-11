Contagi, una vertiginosa risalita: sono 249 i nuovi positivi in provincia.

MANTOVA – Covid, sono 2.064 i nuovi guariti/dimessi e 8.919 i positivi riscontrati oggi in Lombardia con 46.781 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 19%. Nel mantovano +248 positivi: un record per quanto riguarda un singolo giorno. I dati aggiornati di ieri sempre divulgati da Regione Lombardia recitano che i tamponi effettuati sono 46.781 e 2.944.616 e i nuovi casi positivi: 8.919 (di cui 421 ‘debolmente positivi’ e 70 a seguito di test sierologico). Le persone guarite sono, i ricoverati non in terapia intensiva: 4.033 (+335) e i decessi 73, totale complessivo: 17.535 (+73).

«Da lunedì i tamponi rapidi antigenici inizieranno ad essere utilizzati dalle Ats e Asst della Lombardia in determinati ambienti pubblici e successivamente, grazie ad una delibera che sarà presentata in giunta martedì 3 novembre, saranno forniti a medici e pediatri di famiglia che daranno la disponibilità. Queste tipologie di test consentono una rapida definizione dell’esito e sono quindi molto importanti per l’individuazione dei possibili casi Covid in diversi ambiti». E’ questo che ha annunciato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

«I tamponi antigenici rapidi – ha poi spiegato l’assessore al Welfare Giulio Gallera – saranno resi disponibili per medici e pediatri di famiglia, per le USCA che effettuano test a domicilio su indicazione del medico, o in determinate collettività, nel settore scolastico, nelle unità d’offerta residenziali e semiresidenziali, nei Pronto Soccorso, negli istituti penitenziari per una rapida definizione dei casi positivi e dei contatti stretti».