Ciclismo giovanile – I Giovanissimi mantovani fanno faville a Castiglione

Castiglione Più di centoventi sono stati ieri i Giovanissimi che a Castiglione delle Stiviere hanno animato le varie fasi del Memorial Papà Giuseppe Memorial Mario Bellini Coppa Cesare Moschini Trofeo anniversario 25° Bike 96. L’ottima macchina organizzativa ha permesso a questi giovani di proporre su un circuito di 900mt dei numeri davvero esaltanti; anche i G0 non sono stati certamente da meno nel loro momento promozionale. I baby mantovani del Mincio Chiese, dello Sporteven, del Ciclo Club 77 e dell’Allgor Tatobike in particolare hanno saputo mettersi in evidenza conquistando vittorie ed ottimi piazzamenti da podio. Parlando di questi risultati, da sottolineare i successi che per l’occasione sono stati firmati da: Sirio Ghidini nella G1, Viola Mazzola nella G2, Fabio Pelanek e Maela Barone nella G3, Lucia Marassi e Nicolò Belli nella G4, Beatrice Costantini e Daniele Ronda nella G5 e Irene Ferrari e Federico Rezzaghi nella G6. Restando nella sfera “podio”, sono da applausi le piazze d’onore ed i terzi posti conquistati rispettivamente: Leonardo Mai, 3° nella G2; Giulio Zunica, 2°, e Nicolae Roman, 3° nella G3; Giovanni Busca ed Elisa Traldi, secondi, e Beatrice Costa, 3ª, nella 4; Mattia Fioretti e Adua Ghidini, secondi, e Andrea Dal Bosco, terzo, nella G5. Altri positivi piazzamenti li hanno colti: Erica Baetta e Lorenzo Atti quarti rispettivamente nella G4 e G5 e infine nella G3 Ryan Sermidi ha chiuso al 5° posto.

Con questa competizione si è chiusa la stagione su strada per la categoria Giovanissimi ed in più è calato il sipario sull’edizione 2021 del Memorial Damiano Darra. Tra il pubblico ad applaudire l’impegno e la determinazione dei vari atleti vi erano pure l’assessore del Comune di Castiglione delle Stiviere Alberto Bignotti e l’ex professionista Michael Bresciani attuale ds della formazione giovanissimi del Ciclo Club 77. Restando nell’ambito giovanile, da sottolineare che ieri l’esordiente Pietro Zerbinati dello Sporteven ha conquistato un positivo 7° posto nella gara di ciclocross che si è svolta ad Osoppo (Ud).