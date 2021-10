Calcio Eccellenza – Il Castiglione si illude, poi viene travolto a Castegnato

Castegnato Pesante sconfitta per il Castiglione sul campo del Castegnato, che si conferma bestia nera per gli aloisiani. Se nel mini-campionato primaverile i bresciani avevano rifilato cinque gol agli aloisiani, ieri è arrivato un altro poker, che non ha lasciato scampo al team di Manini. Sugli scudi il solito Marrazzo, autore di una doppietta e ispiratore dell’autogol di Fantoni.

Al 16’ è proprio Marrazzo che segna, sfruttando un errore di Bertolani, ma l’arbitro annulla per fuorigioco, sul ribaltamento di fronte Lauricella dalla sinistra pennella un traversone in area, che Vigani intercetta: stop e tiro che lasciano impietrito Cristini, per il vantaggio aloisiano. Dura poco però il vantaggio castiglionese: al 21’ Tettamanti lancia Sorteni, che dalla destra mette in mezzo per Marrazzo: l’esperto attaccante, in acrobazia trova il gol dell’1-1. Prima della mezzora il Castegnato passa di nuovo, stavolta per il vantaggio: Tettamanti pesca di nuovo Marrazzo, che in mischia batte Bertolani per il 2-1. Al 30’ sempre Marrazzo cerca la tris personale in rovesciata, Bertolani in tuffo salva. Nel finale di tempo il Castiglione si fa vedere con Lauricella: il suo tiro da fuori area sfiora la traversa. Si va al riposo: il Castiglione nella ripresa prova a reagire. Al 50’ corner di Lauricella per Daeder, che sul primo palo stacca sfiorando gli incroci. Il Castegnato però è micidiale e trova il tris: Marrazzo si libera di Cigala e mette palla al centro, sfortunata la deviazione di Fantoni, che mette alle spalle di Bertolani. Manini cambia e inserisce Hanine, che poco dopo trova l’ennesima traversa di questo suo primo scorcio di campionato. I mastini provano con tutte le loro energie a risalire la china ma, sbilanciati, incassano anche il quarto gol: incursione di Gaye nell’area ospite, palla per l’accorrente Capitanio, che di piatto realizza il definitivo 4-1.

«Abbiamo fatto male» è questo il commento a fine gara di mister Gianluca Manini. «Di fronte a noi c’era una squadra che ha giocato una grandissima partita, non siamo mai riusciti ad “entrare in campo”. Loro sono stati più forti di noi, che abbiamo una situazione di organico difficile e a fatica stiamo recuperando i nostri giocatori. Abbiamo avuto le nostre occasioni, è vero, ma il successo del Castegnato è meritato».