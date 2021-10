Canottaggio – Alice Bussacchetti quinta agli Europei

Monaco Positivo quinto posto per il doppio femminile agli Europei Junior. Alice Bussacchetti ed Edda Volponi ce la mettono tutta nella finalissima per stare nel gruppo, ma Bielorussia, Grecia e Slovenia fanno gara a sé e si giocano il podio. A 500 metri dal traguardo la Grecia allunga sulla Slovenia mentre si stacca un po’ la barca bielorussa, con l’Italia sesta che segue Belgio e Danimarca. Al traguardo non ci sono dubbi, è oro greco su Slovenia e Bielorussia e l’Italia chiude quinta, guadagnando una posizione sulla Danimarca. 1. Grecia 7.25.96, 2. Slovenia 7.31.87, 3. Bielorussia 7.35.08, 4. Belgio 7.40.00, 5. Italia (Edda Volponi-STC Adria 1877. Alice Bussacchetti-SC Mincio) 7.42.21, 6. Danimarca 7.44.86. In semifinale le due Azzurrine al termine di una grande rincorsa avevano coronato il sogno della finale. Prima la Germania e poi la Repubblica Ceca avevano cercato di estromettere l’armo italiano dall’ultimo atto, ma la seconda parte di gara delle “nostre” era stata perfetta e avevano così centrato la finalissima dietro Grecia e Belgio.