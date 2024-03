Tradizione: aperta ai fedeli l’urna del santo patrono della città

MANTOVA Sant’Anselmo, vescovo di Lucca e patrono di Mantova è da ieri visibile alla devozione dei fedeli. La reliquia del santo è stata scoperta nella cattedrale di San Pietro, il Duomo della città, secondo il rito che alla vigilia della ricorrenza del 18 marzo rende visibile il protettore di Mantova dal titolare della cattedrale, che riposa sull’altare maggiore. Il rituale è stato partecipato da un consistente numero di mantovani come da tradizione. Oggi, nel giorno canonico del santo patrono, molte istituzioni daranno festa, a partire dalle scuole che sospenderanno le lezioni.

Oggi in Duomo saranno celebrate le messe alle 10, 11,30 e 18 e l’urna resterà aperta per la venerazione. Domani 18 marzo, ricorrenza di Sant’Anselmo, le messe saranno alle ore 10, 11,30 e alle 18. Quest’ultima sarà presieduta da monsignor Anselmo Guido Pecorari.