La rottura di un cavo in stazione manda in tilt i passaggi a livello: effetto domino sulla viabilità

MANTOVA Traffico in tilt questa mattina alle porte della città e in particolare agli ingressi sud della città. La rottura di un cavo delle linee aeree della ferrovia ha innescato una serie di inconvenienti per i quali è stata necessaria la chiusura a singhiozzo dei passaggi a livello di Porta Cerese e via Albertoni, di fronte al vecchio ingresso dell’ospedale. Ciò ha creato un effetto domino sulla viabilità con code di automezzi lungo via Parma, strada Spolverina e anche la ex statale Romana fin da Pietole. In alcuni momenti della mattinata i tempi di percorrenza del tratto Cerese-Mantova sono stati superiori ai 60 minuti, in particolare tra le sette e le 8.30. La situazione è tornata lentamente alla normalità dopo le nove. Ad aggiungere ulteriori disagi alla circolazione, anche la pioggia battente. Non è andata meglio in A22, dove sono segnalati rallentamenti per una deviazione di carreggiata con 2 flussi di marcia per lavori di manutenzione tra Mantova sud e Mantova nord in direzione nord. I lavori, iniziati alle 6 termineranno alle 20 di oggi. Sempre nella prima mattinata ennesimo caso di un Tir incastrato nella strettoia in ingresso al ponte di San Benedetto Po.