Ciclismo – I baby mantovani scatenati al Trofeo San Lorenzo a Pegognaga

Pegognaga Il weekend di ciclismo sulle strade mantovane è iniziato alla grande con gli sprint dei Giovanissimi nel 3° Trofeo Comune di Pegognaga – Trofeo San Lorenzo. I baby mantovani hanno fatto la voce grossa ieri pomeriggio, a Pegognaga, sul circuito di 1300 metri ricavato nella zona industriale. Gli atleti delle formazioni mantovane, Mincio Chiese, Allgor Tatobike e Ciclo Club 77, hanno dettato legge in quasi tutte le corse delle sei categorie. Grande entusiasmo e tante emozioni hanno fatto da sfondo all’appuntamento allestito dal Ciclo Club 77, unitamente al Pego Bike, con il pieno e convinto sostegno del Comune e del Comitato provinciale Fci. Perfetta, sotto tutti gli aspetti, la macchina organizzativa grazie anche al fondamentale lavoro compiuto dai numerosi volontari del team del presidente Rubes Terziotti. Un ringraziamento i promotori della competizione lo hanno rivolto anche al main sponsor, ovvero l’azienda Trentin produttrice del Parmigiano Reggiano.

E veniamo adesso all’aspetto agonistico, certamente la parte più interessante della giornata, anche perchè gli atleti in gara, nonostante il gran caldo, non si sono risparmiati ed hanno offerto momenti di bello spettacolo al folto pubblico di appassionati presente a bordo strada. I giovani mantovani, come detto, si sono presi la ribalta in quasi tutte le categorie. Sono addirittura sei le vittorie collezionate dagli atleti di casa nostra, di Riccardo Rinaldi e Adele Avanzi nella G1; di Caterina Bressan nella G2; di Elia Marassi nella G4; di Leonardo Mai nella G5; e di Marco Casciano nella G6. Sei sono anche i piazzamenti sul secondo gradino del podio, firmati Luigi Beduschi nella G1; Simrat Kaur nella G2; Marlon Quiroga Ramos nella G3; Jhonan Astone nella G4; Gabriele Decò e Giulia Affini nella G6. Sei è il numero magico di giornata se è vero che tanti sono pure i ragazzi che si sono piazzati al 3° posto: Kevin Baetta e Anna Domentii nella G1; Paolo Caffarella nella G3; Mattia Araldi e Viola Mazzola nella G5; e Matteo Oliviero nella G6.

A seguire le varie fasi della manifestazione c’erano tra gli altri il sindaco di Pegognaga, Matteo Zilocchi, che nel corso della cerimonia di premiazione ha consegnato una targa ricordo alla moglie di Alberto Borsari, volontario del Pego Bike che ha sempre operato in ambito sportivo e sociale, e l’assessore allo sport Mattia Ancellotti. Per il mondo del ciclismo mantovano il presidente provinciale dell’Fci, Fausto Armanini, i componenti gli organismi nazionali della federazione, Adriano Roverselli e Gianfranco Allegretti, e l’ex presidente provinciale Bruno Righetti.

ORDINI D’ARRIVO

G1 MASCHILE

1 Riccardo Rinaldi Mincio Chiese

2 Luigi Beduschi Mincio Chiese

3 Kevin Baetta Allgor Tatobike

4 Aron Mariutei Stella Alpina

G1 FEMMINILE

1 Adele Avanzi Ciclo Club 77

2 Dea Paci Stella Alpina

3 Anna Domentii Allgor Tatobike

G2 MASCHILE

1 Luca Mai Ciclistica Novese

2 Cristian Petruccelli St. Alpina

3 Damiano Battaglia Calderara

4 Eugenio Rivoli Stella Alpina

5 Federico Isonni Mincio Chiese

G2 FEMMINILE

1 Caterina Bressan Min. Chiese

2 Simrat Kaur Mincio Chiese

G3 MASCHILE

1 Thomas Lamberti Reggiolese

2 Marlon Quiroga Allgor Tatobike

3 Paolo Caffarella Ciclo Club 77

4 Edoardo Cattabriga Novese

5 Pietro Scaravelli Reggiolese

G3 FEMMINILE

1 Kiara Bombarda Ciclist. Novese

2 Ilaria Scinteie Ciclist. Novese

G4 MASCHILE

1 Elia Marassi Allgor Tatobike

2 Jhonan Astone Allgor Tatobike

3 Mattia Bonasoni Calderara

4 Thomas Gorini Reggiolese

5 Walter Bressan Ciclo Club 77

G4 FEMMINILE

1 Camilla Carrera Stella Alpina

2 Paula Bruma Ciclistica Novese

G5 MASCHILE

1 Leonardo Mai Mincio Chiese

2 Luca Pavani Stella Alpina

3 Mattia Araldi Mincio Chiese

4 Leo Berveglieri Stella Alpina

5 Carlo Ciani Osio Sotto

G5 FEMMINILE

1 Ilaria Rivoli Stella Alpina

2 Linda Petruccelli Stella Alpina

3 Viola Mazzola Ciclo Club 77

G6 MASCHILE

1 Marco Casciano Ciclo Club 77

2 Gabriele Decò Mincio Chiese

3 Matteo Oliviero Ciclo Club 77

4 Diego Volpato Mincio Chiese

5 Gabriele Salardi Mincio Chiese

G6 FEMMINILE

1 Ema Paci Stella Alpina

2 Giulia Affini Allgor Tatobike

3 Matilde Morselli Stella Alpina