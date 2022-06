Ciclismo – Lorenzo Bedegoni trionfa nella 24h di Finale Ligure

MANTOVA Il fine settimana agonistico per il ciclismo mantovano ha riservato non poche emozioni tanto sulle strade di casa, grazie al “Gp della Battaglia” a Montanara (per Under 23 ed élite) e al “Memorial Luca Rizzi” a Gazoldo degli Ippoliti (Giovanissimi), quanto nelle corse disputate al di fuori dei confini provinciali. A tal proposito vale la pena sottolineare il 5° posto conquistato domenica dallo juniores Stefano Leali, del Team Giorgi, nella Coppa Val Po che è andata in scena a Revello, in provincia di Cuneo. L’atleta virgiliano è stato protagonista della fuga a quattro più significativa di giornata. Purtroppo, però, nel finale gli è saltata la catena e ha così perso terreno nei riguardi della testa della corsa. Nonostante ciò è riuscito a ripartire e a ottenere un piazzamento più che onorevole.

Parlando adesso di mountain bike, sul gradino più alto del podio è salito Lorenzo Bedegoni dell’Fm Bike, che domenica si è imposto nella 24h di Finale Ligure. Il forte atleta mantovano, dopo aver collezionato numerosi allori nella specialità dell’Endurance, ha deciso di cimentarsi in un contesto ancor più impegnativo e selettivo, cogliendo il successo al primo tentativo.

Tra le note dolenti del weekend dobbiamo invece segnalare il grave infortunio occorso a Ruggero Gialdini due giorni fa a Castenedolo. Il campione di Guidizzolo, durante un allenamento sulle strade bresciane, è stato investito da una moto e ha riportato ferite e contusioni serie, che lo hanno costretto al ricovero ospedaliero. Non essendo in pericolo di vita, i medici hanno acconsentito al suo ritorno a casa, ma purtroppo dovrà stare lontano dalla bicicletta per parecchio tempo.