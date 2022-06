Al via al Baratta la seconda edizione della Fabbrica dei Libri

MANTOVA – Dal 2 al 5 giugno è in programma la seconda edizione della Fabbrica dei Libri. L’obiettivo è di accrescere la conoscenza della filiera editoriali e per intrecciare nuove opportunità di socializzazione e di incontro generate dai libri, dalla lettura e dalle esperienze individuali e collettive. Quest’anno si parlerà di alimentazione condita con preziosi contributi musicali di Trame Sonore.

“L’iniziativa – ha osservato l’assessore alle Biblioteche e Archivi e alle Politiche Giovanili Alessandra Riccadonna – si colloca nelle attività che il Comune realizza in coerenza con gli obiettivi di Agenda 2030 che bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: crescita economica, inclusione sociale, tutela dell’ambiente. Sarà l’occasione di incontrare editori e autori per creare momenti di confronto sul ruolo della lettura che ha molto in comune con l’alimentazione: entrambi gli elementi infatti oltre ad essere indispensabili, rappresentano occasioni ideali per favorire lo star bene e la cura di noi stessi, stimolando il confronto e la socialità per recuperare una dimensione di benessere dopo un lungo periodo di insicurezza e isolamento sociale. Cibo e lettura sono parte di un unico percorso per la crescita della comunità”.

Giovedì 2 alle 16 è in programma al Baratta in corso Garibaldi 88 l’apertura della mostra mercato, alle 16,30 l’inaugurazione dell’evento. Interverranno l’assessore Riccadonna e la direttrice delle Biblioteche del Comune di Mantova Francesca Ferrari. Alle 18.45 l’appuntamento è con “L’editore presuntuoso”, incontro con Sandro Ferri e Sandra Ozzola, fondatori di Edizioni E/O. Alle 21 i festeggiamenti del 2 Giugno, l’incontro con Lorenza Scalisi, autrice de “Tutti i piatti dei Presidenti” (L’Ippocampo, 2021).