Ciclismo – Maria Acuti sul podio in Olanda: è terza nella crono inaugurale del Watersley Ladies Challenge

Mantova Il fine settimana agonistico del ciclismo giovanile mantovano si è aperto ieri in Olanda con l’ennesimo podio firmato da Maria Acuti. Nella tappa inaugurale del Watersley Ladies Challenge, la 18enne atleta ostigliese della Biesse Carrera, che per l’occasione veste la maglia della nazionale italiana, ha conquistato il terzo posto nella cronometro individuale, confermando il proprio valore anche in un contesto internazionale. La prova contro il tempo si è disputata su un percorso di 6,400 chilometri, con partenza da Munstergeleen e arrivo a Watersley. Per la juniores virgiliana è stata una nuova occasione per dimostrare di avere le qualità per confrontarsi alla pari con le migliori atlete della categoria a livello internazionale. Il successo è andato alla statunitense Liliana Edwards, capace di completare il tracciato in 8’50”; seconda la polacca Maria Okrucinska (a 2 secondi), mentre Maria Acuti ha chiuso con un ritardo di 10 secondi dalla vincitrice. Oggi sarà la volta della prima delle due frazioni in circuito, una tappa di 111 chilometri con partenza e arrivo a Watersley. Domani è prevista la frazione conclusiva.

Il sabato agonistico vedrà impegnati anche gli under 23 del Sissio Team, Andrea Godizzi e Kevin Lanzarotto, entrambi schierati sulla linea di partenza dell’Alta Padovana Tour, gara in programma a Tombolo. Sempre oggi, per quanto riguarda le strade mantovane, l’attenzione sarà puntata sul 12° Gp Ferramenta Mezzaqui, in programma a Revere, che vedrà protagonisti oltre 100 atleti della categoria Giovanissimi. La manifestazione porta la firma dello Sporteven, con la collaborazione del Comitato provinciale Fci e del Comune di Borgo Mantovano, ed è valida quale quarta prova del Memorial “Damiano Darra”. Le gare si svolgeranno su un circuito cittadino di un chilometro. Al via ci saranno anche i baby ciclisti mantovani dei team Ciclo Club 77, Sporteven, Mincio Chiese e Allgor tatobike.

Domani, invece, toccherà agli Esordienti e agli Allievi dello Sporteven e del Mincio Chiese, impegnati nelle gare in programma a Oppeano, in provincia di Verona. Tre saranno invece i palcoscenici dedicati agli Juniores. A Lugo (Ravenna) sarà impegnato il Nial Nizzoli Almo diretto dal mantovano Maurilio Zeli; a Loria (Treviso) saranno protagonisti Fdb e Pedale Scaligero; a Palù di Giovo (Trento) scenderà in gara l’Autozai Contri. La panoramica del weekend si completa infine con l’impegno dell’under 23 Angelo Monister, dell’Hopplà Petroli Firenze, atteso dalla competizione in programma a Siena.