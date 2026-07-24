Fiamme sulla rotatoria a Porto Mantovano: brucia un semirimorchio, traffico in tilt

PORTO MANTOVANO. Attimi di paura e pesanti disagi alla viabilità ieri intorno alle 13, quando un incendio è divampato a bordo di un semirimorchio. L’incidente si è verificato sulla trafficata rotatoria di Porto Mantovano, nel punto di intersezione tra Via Brescia e Via Mantova.

Sangue freddo alla guida

Il bilancio dell’evento avrebbe potuto essere ben più grave se non fosse stato per la prontezza di riflessi dell’autotrasportatore. Accortosi in tempo del pericolo, il conducente è riuscito a fermare il veicolo in un punto sicuro e a sganciare rapidamente la motrice. Al loro arrivo, infatti, i soccorritori hanno trovato il semirimorchio già isolato dal resto del mezzo pesante, evitando che le fiamme avvolgessero l’intera struttura.

Il massiccio intervento dei Vigili del Fuoco

Dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco di Mantova, situata in Viale Risorgimento, sono state inviate d’urgenza tre squadre operative. I pompieri hanno affrontato il rogo supportati da:

Un’ autopompa

Un modulo antincendio

Un’autobotte per il rifornimento idrico

Il personale ha lavorato per estinguere le fiamme, avviare il completo raffreddamento delle lamiere surriscaldate e procedere alla successiva bonifica e messa in sicurezza dell’intera area stradale.

Viabilità modificata

Sul luogo dell’emergenza sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Porto Mantovano. A loro è toccato il compito di gestire i flussi di traffico e deviare le auto per consentire le delicate operazioni di spegnimento e rimozione del mezzo, inevitabili le ripercussioni sulla circolazione locale.