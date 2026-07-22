Malika Ayane chiude le Summer Nights del Mantova Village

BAGNOLO SAN VITO Malika Ayane chiude gli appuntamenti estivi al Mantova Village per la quarta edizione delle Summer Nights venerdì 24 luglio alle 21. Dopo il successo di Francesca Michielin, tornerà ad animare il Villaggio il format “Parole e Musica” insieme al media partner Radio Number One.

La proposta artistica e culturale dell’edizione 2026 di “Parole e Musica”, rassegna di eventi ad ingresso gratuito per il pubblico, vedrà protagonista una delle maggiori interpreti del panorama musicale italiano come Malika Ayane.

Il format, coinvolgente, tra note, pensieri, storie da ascoltare e vivere sotto le stelle, vedrà le ospiti dialogare con Alvise Salerno un conduttore di Radio Number One, anche quest’anno media partner degli appuntamenti estivi al Villaggio. L’organizzatore dei due eventi è FMedia.

Malika Ayane, cantautrice e attrice, nata a Milano nel 1984, dopo aver cantato per diversi anni nel coro delle voci bianche del Teatro alla Scala e aver collaborato in diversi spot pubblicitari, firma nel 2007 un contratto discografico con l’etichetta Sugar Music, pubblicando l’anno successivo il suo primo album, da cui fu estratto il singolo Feeling Better.

Ha partecipato con successo sei volte al Festival di Sanremo, ha vinto numerosi riconoscimenti tra i quali un TRL Award e quattro Wind Music Awards, oltre a numerose candidature, incluse quelle per il Premio Tenco, il Nastro d’argento, gli MTV Europe Music Awards e gli MTV Awards.

Tra i suoi brani più famosi “Senza fare sul serio”, “Come foglie” e “E se poi”. Dal 2012 si avvicina alla recitazione interpretando il corto “Perfetta”, un cameo in “Tutti i rumori del mare”, nella serie Rai “La Compagnia del Cigno”, oltre che aver recitato nelle produzioni teatrali Evita e Cats di Massimo Romeo Piparo.

Durante le Summer Nights, gli ospiti potranno godere di un’accoglienza speciale: food & drink fino a mezzanotte e shopping sotto le stelle, con store aperti fino alle 23, per un’exprience estiva rilassata, elegante e immersiva.

Ad avvolgere queste serate è il concept slow living per vivere momenti di calma, gusto e leggerezza tra shopping e cultura.

Le Summer Nights sono un invito a vivere l’estate tra musica, parole, buon cibo e shopping serale nei villaggi più belli d’Italia. L’occasione sarà perfetta per scoprire anche le ultime nuove aperture avvenute al Villaggio: Only, Badiani, Sunglass Hut, Rowenta-Lagostina, Pupa, Jack&Jones.

Tutte le informazioni con le date e gli artisti nei Villaggi sono disponibili sul sito www.mantovavillage.it e sui profili social.