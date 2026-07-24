Calcio Terza Categoria – Decolla il Pomponesco di Migliorini. Bellini: “Vogliamo i play off”

POMPONESCO Una serata nel segno dell’entusiasmo, per inaugurare la nuova stagione del Pomponesco. Mercoledì sera, al Bar Ristorante Farabì, la società rivierasca ha presentato ai tifosi e agli appassionati i giocatori confermati e i nuovi innesti che prenderanno parte al campionato di Terza, il primo con Giuseppe Migliorini in panchina.A fare gli onori di casa è stato il presidente Gianfranco Bellini, affiancato dal vicepresidente Davide Ghizzini, dal direttore sportivo Mauro Martignoni con il vice Davide Buoli e dallo stesso Migliorini, tecnico originario di Pomponesco. L’obiettivo non cambia: dare seguito a quanto di buono costruito nella scorsa stagione e provare a recitare un ruolo da protagonista. «Puntiamo a crescere: questo significa lottare per le posizioni che consentono di raggiungere i play off. Dopo la promozione di Buscoldo, Ostiglia e Casteldariese, restano comunque squadre molto competitive, come ad esempio la Robur Marmirolo, che ritengo si sia rinforzata nel migliore dei modi». Bellini ha poi sottolineato il lavoro svolto sul mercato. «Il direttore sportivo Mauro Martignoni ha fatto operazioni mirate. Siamo intervenuti con pochi innesti per completare un organico che era già valido e collaudato, per questo confidiamo di poter disputare un campionato importante. Ringrazio inoltre Giuseppe Migliorini per aver accettato la proposta di allenare la squadra del suo paese». Lo sguardo del club, però, va anche oltre la prima squadra. «Per quanto riguarda il settore giovanile – conclude il presidente – oltre ai Primi Calci, ai Piccoli Amici, ai Pulcini e agli Esordienti, stiamo lavorando per riuscire ad allestire anche una formazione Juniores». Il conto alla rovescia è già iniziato: la preparazione scatterà il 17 agosto, primo passo verso una stagione nella quale il Pomponesco proverà a confermarsi tra le realtà più competitive.