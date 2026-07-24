Vigili del Fuoco, sabato di sciopero anche a Mantova: “Turni massacranti, stipendi bassi e sedi vecchie”

MANTOVA. Sabato di protesta per i Vigili del Fuoco del Comando di Mantova. I pompieri incroceranno le braccia dalle ore 15:00 alle ore 18:00 nell’ambito di una mobilitazione promossa dalla UIL FP VVF. La decisione arriva dopo la rottura definitiva del tavolo di conciliazione per il rinnovo del contratto nazionale, giudicato del tutto insufficiente a tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori e a riconoscere la specificità di un mestiere usurante.

Le ragioni della protesta locale

A guidare la mobilitazione a livello territoriale è il Segretario Provinciale della UIL FP VVF di Mantova, Ferdinando D’Anna, che denuncia una situazione ormai giunta al limite: «Le carenze di organico sul nostro territorio, il mancato riconoscimento del rischio professionale e salari inadeguati non sono più tollerabili. I colleghi di Mantova affrontano turni massacranti per coprire i vuoti in organico. A questo si aggiungono la vetustà delle nostre sedi di servizio e la necessità assoluta di potenziare e riammodernare i mezzi di soccorso, sia quelli per l’urgenza locale sia quelli per la colonna mobile nazionale».

D’Anna punta il dito anche contro l’erosione degli stipendi dovuta all’inflazione e alle addizionali IRPEF, ma sottolinea soprattutto un tema legato alla salute: «La vera ferita è il silenzio dello Stato sulla nostra salute. Respiriamo quotidianamente fumi tossici e sostanze cancerogene, operiamo in condizioni estreme soprattutto in estate, eppure il rischio oncologico e cardio-circolatorio continua a non esserci riconosciuto come malattia correlata al servizio».

La critica ai vertici nazionali

A dare forza alla protesta è anche il Segretario Generale UIL FP Vigili del Fuoco, Valentino Prezzemolo, che contesta la giustificazione della mancanza di fondi: «Il problema non è l’esiguità delle risorse, ma come si decide di investirle. Basterebbe un taglio dello 0,4% sui sussidi indiretti o sui crediti d’imposta concessi ai grandi gruppi per stanziare le risorse sufficienti a un contratto dignitoso. Investire nei Vigili del Fuoco significa investire nella sicurezza dei cittadini».

Soccorsi comunque garantiti

Nonostante l’astensione dal lavoro, il sindacato tiene a rassicurare la cittadinanza. La mobilitazione si svolgerà nel pieno rispetto della normativa sui servizi pubblici essenziali. La UIL FP VVF ha infatti confermato che tutte le prestazioni indispensabili e gli interventi di soccorso tecnico urgente sul territorio mantovano saranno regolarmente garantiti per tutelare l’incolumità della popolazione.