Da giovedì 23 luglio “Festa en Castel” a Redondesco

REDONDESCO Grande attesa nel territorio dell’Alto Mantovano nel mese di luglio, ritorna il classico appuntamento a Redondesco della “Festa en Castel”, manifestazione organizzata dalla Pro Loco. Il Presidente Elisa Mainoldi, con il Consiglio Direttivo, prospettano cinque serate di buon cibo, ottima musica e tanto divertimento, formula che negli anni precedenti ha ottenuto un ampio successo.

Nella suggestiva cornice della Piazza Castello di Redondesco arriverà la 28esima edizione della festa, all’insegna della gastronomia nostrana, nelle serate del 23-24-25-26-27 luglio. Non mancheranno i bigui al tòrc con asparagi e salamella, bigui alle sarde, risòt alla pilota, luccio in salsa, pollo fritto, fritto misto, grana con mostarda, salamella e pancetta; dolci: cheesecake torta di rose e sbrisolona. Le casse aprono alle 19.00.

Vasto spazio a disposizione degli amanti della musica per tutte le cinque le serate. Ecco in dettaglio il calendario: giovedì 23 luglio Route 883 tribute Band 883 Max Pezzali; venerdì 24 luglio Ldm Dance Studio serata latina; sabato 25 luglio orchestra Rossana e Anna Band ballo liscio, nell’ area cocktail Thomas Onorini Dj; domenica 26 luglio orchestra Roberto Tagliani ballo liscio; lunedì 27 luglio orchestra Franco Tenca ballo liscio.

Tutte le sere, nella seconda piazza a fianco del teatro cocktail bar.

Grande attenzione è riservata alle famiglie con i piccoli/e, cui è dedicato uno spazio con gonfiabili e altri giochi, in Piazza Castello.

Nel contesto della “Festa en Castel” gli ospiti avranno anche la possibilità di visitare il Castello Gonzaghesco, simbolo del paese, occasione che consentirà di vedere i lavori di restauro eseguiti su vari elementi dell’area.

Come tutte le precedenti edizioni la festa manterrà le sue caratteristiche, con circa 100 persone giovani e meno giovani impegnate in varie mansioni. Il segreto del successo è sempre lo stesso, che dura ormai da quasi trent’anni: ci si siede e si viene serviti come al ristorante, è una festa per tutti; festa della musica e dello stare insieme. L’ingresso è gratuito.