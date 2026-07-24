Stretta della Polizia Locale a Mantova: oltre 200 multe ai monopattini e sequestrate sei bici “truccate”

MANTOVA. Tolleranza zero sulle strade del capoluogo contro la sosta selvaggia, la guida indisciplinata e i mezzi a due ruote non a norma. La Polizia Locale di Mantova ha tracciato il bilancio dell’intensa attività di controllo condotta dall’inizio dell’anno a oggi, focalizzata in particolare su monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita “elaborate”. I numeri parlano chiaro: sono già più di 215 le violazioni accertate a carico dei conducenti di monopattini.

La mappa delle infrazioni

Gli agenti di viale Fiume hanno riscontrato un diffuso mancato rispetto delle regole. Nel dettaglio, le sanzioni hanno riguardato:

Oltre 100 violazioni comportamentali : circolazione contromano, transito sui marciapiedi e pericolosi trasporti di passeggeri.

71 sanzioni per guida senza casco : una misura di sicurezza fondamentale spesso ignorata.

56 sanzioni per mancanza del “targhino”: il contrassegno di identificazione obbligatorio scattato lo scorso 16 giugno.

Il nodo assicurazione

I controlli stradali hanno subìto un’ulteriore impennata a partire dal 16 luglio, data in cui è entrato in vigore anche l’obbligo di copertura assicurativa per tutti i monopattini. Soltanto nella prima settimana dall’introduzione della norma, i Vigili Urbani hanno già staccato 10 verbali da 100 euro l’uno a conducenti che viaggiavano sprovvisti della polizza. Dalla Questura e dal Comando fanno sapere che l’azione di contrasto continuerà quotidianamente e senza sosta, dati i gravi rischi e i danni sociali derivanti dall’illegalità diffusa in questo settore.

Nel mirino anche le bici “elaborate”

Il monitoraggio non ha risparmiato le biciclette elettriche. Grazie a specifiche verifiche tecniche, la Polizia Locale ha individuato e sequestrato ben 6 e-bike “truccate”. I mezzi erano stati modificati artigianalmente per superare il limite di velocità consentito dalla legge per questa categoria, fissato a 25 km/h. Per tutte e sei le biciclette elaborate è già stata avviata la procedura finalizzata alla confisca definitiva.