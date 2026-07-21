Inizia l’estate ai Giardini Valentini

MANTOVA Anche quest’anno torna la rassegna estiva ai Giardini Valentini, promossa ed organizzata da Quisport in collaborazione con il Comune di Mantova. L’iniziativa, ideata nel 1989, viene realizzata grazie al supporto del Sepris.

Un appuntamento bisettimanale particolarmente gradito, all’interno dello spazio verde nel cuore di Mantova, che ogni martedì e giovedì, fino al 13 agosto, allieterà i pomeriggi degli anziani, e non solo, rimasti in città.

Si inizia oggi, alle 17, con una tombolata gratuita e aperta a tutti coloro che vorranno passare un paio d’ore in compagnia.

“Come promesso – ha detto Gianpaolo Ferrarini, presidente di Quisport –, abbiamo fatto il possibile perché l’aera verde nel cuore della città anche quest’anno tornasse ad animarsi, per circa un mese, grazie alla rassegna promossa con il contributo dall’assessorato al Welfare del Comune di Mantova. Una ricetta molto gradita dai mantovani, in particolare dagli over”.

Gli intrattenimenti, assolutamente gratuiti, permetteranno alle persone di fare vita sociale, godendosi qualche ora spensierata all’interno dello spazio verde nel centro di Mantova.

Un’ottima cura, dunque, contro solitudine e sedentarietà. Per otto pomeriggi, con inizio sempre alle 17, gli appuntamenti proporranno momenti di svago, serenità e divertimento a tutti i partecipanti.

“Visto il gradimento e le molte indicazioni fornite dai cittadini all’organizzazione – ha sottolineato Ferrarini –, tutti gli appuntamenti pomeridiani del martedì e giovedì saranno all’insegna della tombola. Un gioco coinvolgente, tipico della miglior tradizione popolare, che incontra sempre il graditissimo apprezzamento delle persone che affollano i Giardini Valentini”.

“Gli appuntamenti estivi ai Giardini Valentini – ha detto la vicesindaca e assessora al Welfare del Comune di Mantova Chiara Sortino – sono da anni un’esperienza attesa dai cittadini in quanto assumono un importante significato nel combattere la solitudine e nel creare opportunità ricreative e socializzanti. Una proposta che fa vivere un bellissimo angolo della nostra città e che regala momenti di divertimento e spensieratezza a tanti anziani e non solo”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Quisport, tel. 0376 362435 oppure mail mantovaquisport@gmail.com .