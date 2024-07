Ciclismo – Volta, tutto pronto per il Giro Women. Bertaiola: ”In mostra la nostra grande bellezza”

Volta Volta Mantovana è pronta a ospitare lunedì la seconda tappa del Giro d’Italia Women, organizzata da RCS Sport in collaborazione con la Fci e con il patrocinio del Ministero dello Sport e dei Giovani. Dopo la tappa inaugurale di domani a Brescia, le cicliste si sfideranno lungo un percorso che unisce Sirmione e Volta attraversando le Colline Moreniche: la parte della tappa mantovana è stata presentata ieri in Comune a Volta dove al tavolo dei relatori erano presenti l’assessore al turismo di Regione Lombardia Barbara Mazzali, il sindaco Luciano Bertaiola con l’assessore agli eventi Simone Segna, Mattia di Vito consigliere provinciale in rappresentanza di Carlo Bottani, Gianfranco Tosadori consigliere delegato allo sport di Sirmione e Fausto Armanini presidente provinciale Fci. «Questo evento non solo promuove il ciclismo femminile a livello globale, ma mette in comunicazione idealmente il Garda con il territorio mantovano, diventando un’occasione per mettere in mostra la bellezza e la ricchezza delle nostre terre», dichiara Bertaiola. La tappa, lunga circa 110 km con un dislivello di 450m, vedrà la partecipazione di 22 squadre provenienti da diversi Paesi, tra cui Australia, Belgio, Emirati Arabi, Francia, Germania o Stati Uniti. Il passaggio è previsto tra le strade del comune tra le 13.10 e le 14.10 circa, con la viabilità modificata. «Il percorso – continua Bertaiola – sta richiedendo una macchina organizzativa importante nel nostro territorio per la complessità della viabilità: il Giro infatti passerà per il centro. Assieme alle forze dell’ordine sono oltre 55 i volontari che aiuteranno nello svolgimento dell’evento». La corsa andrà in diretta ogni giorno su Rai Sport dalle 12.50 alle 14 per passare poi su RAI 2 fino alle 14.45 che darà visibilità nazionale a Volta. Negli stessi orari Discovery+ trasmetterà la corsa mentre su Eurosport è prevista quotidianamente, al termine del Tour de France, una differita ad eccezione della seconda tappa, che andrà in onda in diretta su Eurosport 1. La manifestazione sarà raccontata anche attraverso i social media e radio RTL 102.5. «Il Giro non è solo una gara, ma anche una celebrazione del turismo e della cultura dei territori toccati, capace di attirare visitatori da ogni parte del mondo – ricorda l’assessore Mazzali – Il ciclismo inoltre è uno sport adatto ai territori fragili, perché perfettamente sostenibile, e che nella declinazione del cicloturismo porta visitatori di qualità, che hanno voglia di scoprire e vivere le città». Per l’occasione le mura dello storico Castello di Volta Mantovana saranno illuminate di rosa, colore simbolo dell’iniziativa e dell’impegno per la parità femminile. Il gesto simbolico vuole anche rappresentare un messaggio di speranza e determinazione, ispirando tutte le donne a perseguire i propri sogni e a lottare contro ogni forma di violenza. (abb)