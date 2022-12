Atletica master – Castenedolo celebra la stagione al top di Hassan El Azzouzi

Mantova Due serate speciali per il mezzofondista master Hassan El Azzouzi, atleta mantovano di origini marocchine in forza alla Virtus Castenedolo. Nella tradizionale festa di fine anno della società bresciana, è stato premiato con una targa per celebrare il 3° posto agli Europei indoor nella categoria M50, il primato italiano indoor nei 1500 con 4:12.81, i titoli di campione italiano indoor negli 800 e 1500 e outdoor nei 1500. A distanza di pochi giorni, nel galà delle associazioni sportive, il sindaco di Castenedolo, Pierluigi Bianchini, l’ha voluto premiare insieme agli altri atleti che si sono distinti nel 2022.