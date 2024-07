Calcio Serie B – Il precampionato del Mantova. Già in vendita i biglietti per l’amichevole col Napoli

MANTOVA Va delineandosi il programma pre-campionato del Mantova. Ultimate le visite mediche, si pensa al raduno in programma lunedì allo stadio alle ore 10. Dal Martelli la truppa biancorossa raggiungerà il Relais Corte Cavalli di Ponti sul Mincio, dove alloggerà fino a venerdì. Nel pomeriggio tutti a Veronello per il primo allenamento, che comincerà alle 17. Nel centro sportivo di Calmasino, i biancorossi si alleneranno fino a venerdì; tutte le sedute saranno a porte chiuse.

Per vedere all’opera il nuovo Mantova, i tifosi dovranno attendere il ritiro di San Lorenzo Dorsino. Burrai e compagni raggiungeranno la località dolomitica venerdì pomeriggio e alloggeranno all’hotel Castel Mani; la prima seduta è in calendario per sabato mattina. Tutti gli allenamenti di San Lorenzo saranno aperti al pubblico. Domenica 14 sarà già tempo della prima amichevole, a Molveno contro una rappresentativa dilettantistica (mista Eccellenza-Promozione). Tutte e cinque le amichevoli in programma si giocheranno alle 17. Giovedì 18, sempre a Molveno, l’avversario sarà il Castiglione. Sabato 20 il match più atteso: quello col Napoli a Dimaro. La partita non è ancora stata ufficializzata, ma i biglietti sono già in vendita sul sito di Liveticket: 22 euro per la tribuna coperta; 16,50 euro per la curva. Giovedì 25 un altro test di lusso, contro il Genoa a Moena. Chiusura sabato 27 contro il Carpi, neopromosso in C, a Molveno.

In mezzo a tante amichevoli, ci sarà spazio per la presentazione ufficiale della squadra che si terrà domenica 21 alle ore 18 (orario da confermare) proprio a San Lorenzo Dorsino.

I ragazzi di Possanzini torneranno a Mantova dopo l’amichevole col Carpi. Il viaggio successivo sarà in Sardegna, a Sassari, per il debutto in Coppa Italia contro la Torres: si giocherà sabato 3 agosto alle 20.30. Il 17 via al campionato.