Basket A2 femminile – MantovAgricoltura tenta il colpo a Sarcedo

San Giorgio Messa in archivio la serata storta di sabato scorso contro Udine, per il MantovAgricoltura è tempo di pensare alla gara odierna in terra veneta contro il Basket Sarcedo (ore 20.30, arbitri Bernardo di Aprilia e Spinelli di Roma). Si gioca nella palestra di Sarcedo in via Generale Dalla Chiesa, 6. All’andata le vicentine espugnarono le mura del Dlf con una vittoria di misura: 63-56. San Giorgio dal canto suo andrà col coltello tra i denti sul campo delle vicentine cercando di ribaltare il risultato dell’andata e di riscattare la sconfitta interna della scorsa settimana. Sarcedo è reduce da una striscia di 1 vittoria in 5 partite: il successo è arrivato proprio contro la prima della classe Akronos Moncalieri. Attualmente la squadra di coach Silvestrucci si trova all’undicesimo posto in classifica con 14 punti, a 4 punti di distanza dalle mantovane. Il presidente biancorosso, Antonio Purrone, commenta la stagione fino ad ora giocata e dà uno sguardo al futuro: «L’abbiamo detto e così è stato: per noi questo campionato è stata una vera incognita con un girone d’andata in cui abbiamo sondato i terreni delle altre squadre e ci siamo misurate con formazioni più esperte della serie. I punti che abbiamo in classifica sono tutti meritati e sudati. Forse potevamo avere qualche punto in saccoccia in più, ma prendiamo questa prima parte del campionato come una prova in cui ci siamo misurate rendendoci conto delle nostre capacità. Le ragazze e lo staff tecnico ci stanno mettendo anima e cuore ed il nostro obietto è quello di risalire la china. Contro Udine abbiamo perso un’occasione, ma non per questo abbassiamo la testa. Speriamo proprio di poter iniziare a risalire la china già contro Sarcedo. All’andata ci hanno un po’ rovinato la festa che stavamo vivendo, reduci dalla prima vittoria in A2 contro Udine. Dovremo fare del nostro meglio per riuscire a riscattarci. La squadra c’è, le ragazze sono presenti e si stanno impegnando tutte moltissimo per il nostro futuro: ripongo moltissima fiducia sia in loro che in tutto lo staff tecnico».