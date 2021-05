Ciclismo – Weekend ricco di appuntamenti, domani gli U23 a Orsago

Mantova E’ fitto di impegni questo primo fine settimana di maggio per il ciclismo giovanile mantovano. Andando con ordine, nella categoria esordienti, la compagine del Mincio Chiese sarà ai nastri di partenza del Gp Ottica Nogara che si corre a Illasi (Verona). A Cogolo di Cengio (Vicenza) è di scena invece l’Mtb con Pietro Zerbinati, dello Sporteven, deciso a farsi valere. Giulia Santella (Team Petrucci) e Maria Acuti (Valcar) sono in gara a Boncellino (Ravenna).

Salendo di categoria, gli allievi del Mincio Chiese, sempre oggi, puntano alla vittoria nella gara che si svolge a Monselice (Padova); Maddalena Lodi Rizzini, invece, sarà in gara nel Gp Primavera Boncellino che si disputa appunto nella località ravennate. Per quel che concerne la categoria juniores, gli atleti del Team Giorgi, Luca Rezzaghi e Diego Ressi, e Andrea Morelli della Biesse Carrera, prenderanno parte al campionato regionale studentesco che si correrà a Puegnago sul Garda (Brescia).

Anche domani sono molte le competizioni alle quali prenderanno parte gli atleti mantovani. Gli esordienti e gli allievi del Mincio Chiese gareggeranno a Ronco di Gussago (Bs). Sempre in questo contesto sarà protagonista, tra gli esordienti, Alessandro Marzocchi dell’Aspiratori Otelli.

Matteo Faccincani, Pietro Zerbinati e Andrea Bertolini dello Sporteven saranno invece in gara a San Pietro In Cariano (Vr). Gli juniores si divideranno per partecipare alle gare in programma a Reda (Faenza) Simone Acuti, Tommaso Marocchi e Marco Trentini del Villadose, a Treviglio Diego Ressi e Luca Rezzaghi del Team Giorgi, e a Orsago (Tv) Marco Dalla Benetta del Contri Autozai. In ambito femminile, Giulia Santella e Maddalena Lodi Rizzini del Tea Petrucci e Maria Acuti del Valcar prenderanno parte alla competizione che si svolgerà ad Arcore (Mb).

La panoramica delle gare del weekend si completa con gli under 23: Gianluca Cordioli della Northwave e Pietro Zadeo Pedretti del Team Todesco saranno schierati sulla linea di partenza della corsa in programma ad Orsago (Tv). (bio)