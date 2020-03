Malore fatale, muore bimba di 4 mesi

MANTOVA Il suo cuoricino si è fermato quando era in pronto soccorso pediatrico e i medici del reparto non sono riusciti a fare nulla per salvarla. Una bimba di soli 4 mesi è morta l’altro ieri al Carlo Poma in seguito a una crisi cardiaca. La piccola, figlia di una coppia di origine straniera residente nel Basso Mantovano, stando a quanto risulta sarebbe stata affetta da cardiopatia fin dalla nascita e l’altro ieri sarebbe stata preda di una crisi. L’allarme è scattato immediatamente così come la disperata corsa in ospedale, ma purtroppo per la bambina non c’è stato nulla da fare. Ai medici del reparto non è rimasto altro da fare che constatare il decesso. La piccola salma è stata quindi trasferita nelle sale mortuarie del Carlo Poma dove sarà sottoposta ad autopsia con ogni probabilità già nella giornata di oggi, per fare in modo di restituirla al più presto ai familiari per la sepoltura. L’esame autoptico non è stato disposto per ora dall’autorità giudiziaria, non c’è infatti alcuna indagine penale in corso per questo caso di morte di una bambina che era poco più di una neonata, ma si tratta di una prassi dell’ospedale quella di eseguire questo tipo di esame per fugare ogni dubbio circa le cause del decesso e nel contempo confermare la diagnosi che risulta dal referto del medico che ha stilato il certificato di morte, sul quale risulterebbe che la causa del decesso sarebbe da ricondurre alla cardiopatia di cui la piccola soffriva da quando era venuta al mondo.