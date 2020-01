Botte al papà per i soldi. In carcere per la seconda volta

GUIDIZZOLO Ha portato pazienza per alcuni mesi, subendo angherie, minacce, botte, continue richieste di soldi. Poi, giunto allo stremo, è andato dai carabinieri per denunciare suo figlio, con il quale il rapporto in casa era diventato ormai ingestibile. E i Cc, nel giro di breve tempo, hanno provveduto all’arresto portandolo in carcere. Carcere nel quale il giovane – si tratta del 32enne M.F. – era finito anche nell’estate del 2017 sempre per lo stesso motivo: botte al padre e, in quel periodo, anche alla nonna che nel frattempo è finita in una casa di riposo della zona.

Un calvario, insomma, al quale il padre del 32enne alcuni giorni fa ha deciso di porre fine chiedendo aiuto ai carabinieri. In casa, una situazione non più gestibile. Calci, pugni, minacce e continue richieste di soldi. Una sorta di inferno a cui il padre del 32enne si è sottoposto per mesi, fino alla denuncia fatta partire alcuni giorni fa.

I militari della stazione di Guidizzolo, appreso quanto stava accadendo, hanno dato il via ad un’indagine lampo che alla fine ha portato all’arresto del giovane con le accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Ora l’arrestato si trova nel carcere di Mantova.

Tra l’altro, nei confronti del 32enne, nel giro di qualche giorno dovrebbe arrivare anche l’ordinanza di custodia cautelare in carcere come esito del processo al quale è andato incontro la scorsa estate rimediando una condanna a cinque anni. Il procedimento penale, infatti, faceva riferimento all’arresto che il giovane aveva subito nell’estate del 2017. In quel periodo infatti il 32enne viveva con padre e nonna e, anche allora, ogni giorno erano botte, minacce e richieste di denaro. In un’occasione la nonna era anche finita giù dalle scale. Ora la signora si trova in una casa di riposo da qualche mese e di conseguenza il ragazzo ha fatto ritorno a casa di suo padre. Ma, nonostante l’arresto di due anni fa, il processo e la condanna, angherie, soprusi e violenze non erano cessati. Fino alla denuncia e al nuovo arresto di questi giorni.