Segni 2020 si allarga sul web

MANTOVA Presentata online la XV edizione di SEGNI New Generations Festival direttamente sulla nuova piattaforma segninonda.org dove, quest’anno, sarà possibile seguire gli eventi del Festival anche da casa e da scuola. ‹‹SEGNI quest’anno non ha limitazioni – dice la Direttrice artistica, Cristina Cazzola – ma nel rispetto delle regole siamo riusciti a immaginare una formula per ritrovarci nel nostro appuntamento annuale con il teatro, l’arte e la cultura per le nuove generazioni, dai 18 mesi ai 18 anni, sia dal vivo a Mantova, con capienze ridotte, che online››. L’evento internazionale – promosso e sostenuto dal Comune di Mantova – con 300 eventi, tra spettacoli, atelier e laboratori di cucina, musica, teatro, danza e spazi di confronto, va in onda nell’anno della Balena – animale simbolo di questa edizione – nelle sale e negli spazi della città ma anche nello spazio digitale. Una doppia esperienza che permette agli spettatori di rivedere gli spettacoli e condividerli con amici lontani, insieme a tanti contenuti aggiuntivi e di approfondimento, e agli organizzatori di raggiungere tutto il numeroso pubblico di famiglie e scuole che le capienze ridotte non consentono di accogliere dal vivo. ‹‹SEGNI IN ONDA – specifica la Cazzola – sarà un luogo dove trovare il teatro online, ma vuole essere soprattutto un luogo in cui si coltiva la voglia di andare a teatro live, un’esperienza che diventa anche un tempo di riflessione››. La piattaforma, mostrata per la prima volta stamattina, conduce lo spettatore in una Mantova immaginaria, sott’acqua, tutta da navigare tra i luoghi reali del Festival con gli spettacoli e luoghi fantastici in cui trovare podcast, interviste, racconti di esperienze “nella pancia della balena”. L’idea dello stare nella pancia del grande cetaceo l’ha regalata al Festival, Vinicio Capossela – testimonial di questa edizione e autore dell’immagine dell’animale simbolo realizzata in collaborazione con l’artista Claudia Losi – presente in conferenza stampa con un contributo video in cui ha parlato della balena come portatrice di storie e dell’associazione nata durante l’esperienza del confinamento. ‹‹Ognuno è finito nel suo grande pesce, come Geppetto – ha detto Capossela – isolato dal resto del mondo››.

Ma la Balena è un essere molto materno e con SEGNI si prende cura dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, con proposte culturali di qualità. ‹‹Da quindici anni il Comune collabora e sostiene Segni d’infanzia – interviene Chiara Sortino, Assessore alle politiche e servizi per la famiglia – crede nel Festival e nelle attività ideate dall’associazione. In questo tempo che stiamo vivendo, in cui, per i nostri bambini e ragazzi tutto è sfidante, in cui è importante sviluppare nuove competenze emotive, sapere che SEGNI può aiutarli a trovare uno spazio dove riprendere il dialogo e avere sguardi sul futuro, è davvero entusiasmante››.

Nonostante l’anno complesso il Festival non rinuncia alla sua dimensione internazionale, ospitando compagnie e artisti dall’Olanda, dal Belgio, dalla Francia, dalla Danimarca e dalla Norvegia, ribadendo così l’importanza di continuare a mantenere le relazioni tra paesi diversi. In rappresentanza di questa identità europea sono intervenuti in conferenza stampa anche Maurizio Molinari, Responsabile a Milano del Parlamento europeo, e Bas Ernest, Addetto culturale dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi. L’Olanda quest’anno è paese ospite d’onore a SEGNI grazie alla collaborazione e al contributo del Dutch Performing Arts con gli spettacoli Hermit e Spoon Spoon, i laborati di mimo (Mi-mo..Ma!) e danza-teatro (Shake your Shock) condotti dagli artisti Simone de Jong e De Dansers, e con la partecipazione del Leone d’argento 2019, Jetse Batelaan, come coordinatore dei Dialoghi, appuntamenti dedicati agli

operatori. In collaborazione invece con il Parlamento europeo viene realizzato a SEGNI l’appuntamento del TEEN Kitchen Table – promosso anche da Tea – che vede a confronto gli adolescenti su diversi temi, identità, inclusione e sostenibilità. Una modalità per mettersi in ascolto dei più giovani e di quello che pensano su tematiche calde e attuali. Ascolto e sostenibilità sono due parole chiavi di questa XV edizione. Di rispetto dell’ambiente SEGNI parla ai più piccoli insieme a Tea che anche quest’anno c’è con un importante contributo e con i

laboratori gratuiti, fra arte ed ecologia, Impronte (6-10 anni). Di sostenibilità economica invece si parla grazie a BPER Banca nella lettura animata Tarabaralla (3 – 6 anni). Per scoprire quante balene ci vogliono per ridurre la CO2 assorbita da tutto il Parco del Mincio invece c’è il laboratorio Alberi e balene realizzato proprio in collaborazione con l’ente Parco e che si inserisce come evento di anticipazione del festival in programma sabato 24 ottobre, alle 17:30 presso Spazio Broletto. Il Festival 2020 punta molto sulla dimensione dell’ascolto attraverso le tracce audio de La voce della balena – storia a puntate del Festival raccontata dall’animale simbolo in persona a cui Valentina De Poli dà voce, tutte da ascoltare su segninonda.org come favola della buona notte o del buongiorno – e i podcast di ANG InRadio #EcosistemaCulturaleEuropa, antenna su Mantova del network di radio digitali di Agenzia Nazionale per i Giovani. E ancora uno dei luoghi del Festival che rientrano nel cosiddetto “tour delle pance di balena” viene designato proprio come “pancia dell’ascolto”: è la Biblioteca Baratta con postazioni dove registrare e riascoltare brani tratti dalla bibliografia dedicata alla Balena. Si rinnova anche quest’anno – grazie a Fondazione BAM, Banca Monte dei Paschi di Siena e Fondazione Cariplo – lo spazio dedicato alla creatività emergente e ai giovani talenti Una vetrina sul futuro.