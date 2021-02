Elezioni Fipav Mantova – Belladelli confermato presidente: “Avanti con il nostro programma”

Cerese Si è svolta ieri al palasport di Cerese l’Assemblea Elettiva del CT di Mantova. In tempi di Covid, e con la doppia convocazione delle ore 14,30 e delle ore 16, e con un unica candidatura, quella del presidente uscente Giorgio Belladelli. Oltre alla nomina del presidente, si dovevano eleggere i consiglieri e anche in questo caso si riproponevano quelli del primo mandato. Dopo la costituzione dell’ufficio di presidenza, Belladelli ha fatto un consuntivo del lavoro svolto nel primo quadriennio e presentato le linee programmatiche per il 2021-2024, riproponendo la sua candidatura e quella dei consiglieri. Ai bilanci e alle candidature hanno fatto seguito le elezioni da parte delle società presenti del presidente, dei consiglieri e del revisore dei conti. Giorgio Belladelli è stato riconfermato per il suo secondo mandato e con lui i consiglieri Maria Grazia Gozzi, Stefano Bergamin, Giuseppe Magnani, Ermanno Mazzoni, Fausto Scarsini e Andrea Tassini. Revisore dei conti è stato riconfermato Gianni Mazzoni. «Ha partecipato all’Assemblea Elettiva – ha commentato il riconfermato presidente Belladelli – circa l’80% delle società affiliate alla Fipav di Mantova. Con procedure legate al momento che stiamo vivendo, ma siamo anche stati più rapidi di quello che si poteva prevedere. Abbiamo esposto inizialmente il bilancio del lavoro fatto nel primo mandato ed è nostra intenzione proseguire, pur nelle difficoltà che stiamo vivendo col Covid, sulle linee programmatiche portate avanti in questi anni, con la fiducia delle società e l’entusiasmo che ci contraddistingue».

Sergio Martini