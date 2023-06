Calcio 2a Categoria, play off – Poggese thrilling, è fatta per la Prima. Basta il pari per completare l’Opera

Poggio Rusco Finisce in parità, 2-2, la sfida tra Poggese e Città di Opera, ultima della fase regionale dei play off. L’equilibrio tra le due squadre è totale, il verdetto rimane in sospeso e sul campo non festeggia nessuno. Deciderà la Coppa Disciplina, ma anche nella peggiore delle ipotesi, ovvero che i biancazzurri siano secondi nel triangolare, le probabilità di andare in Prima Categoria sono altissime. Anzi, ci sbilanciamo, la promozione è sicura. E vi spieghiamo il perchè. In Prima, tra promozioni (16, comprese le 4 ai play off) e retrocessioni (36) si sono liberati 52 posti. 18 squadre retrocedono dalla Promozione e altre 32 (comprese le 8 vincitrici dei triangolari) salgono dalla Seconda. Il totale fa 50, quindi restano altri 2 posti sicuri (ma saranno molti di più) e uno, statene certi, è della Poggese, che ha chiuso la regular season seconda e il triangolare con 4 punti, il che le garantisce uno dei primi due posti nella graduatoria dei ripescaggi.

E ora la cronaca. Prima chance per gli ospiti al 6’: Quaranta tenta la botta dalla distanza che Bocchi devia in angolo; sugli sviluppi un attaccante milanese tenta il tap in vincente, ma non inquadra lo specchio della porta. Passano due minuti e l’Opera si fa di nuovo pericoloso da calcio di punizione: la palla deviata da Bocchi finisce sui piedi di Argiolas che tenta una goffa rovesciata. Nulla di fatto. All’11’ la Poggese prende coraggio e ci prova con un cross di Tinti che finisce tra le braccia del portiere. La gara si sblocca al 22’: Matteo Bocchi regala palla a Dossena che di destro batte Davide. Al 33’ Tinti si divora il pari calciando altissimo sopra la traversa dopo un rimpallo favorevole. Prima dell’intervallo la Poggese piazza un micidiale uno-due. Al 37’ c’è un cross dalla destra e colpo di testa di Piva che centra la traversa; palla a Merighi che insacca il tap-in. Dopo neanche un minuto, i padroni di casa la ribaltano con Piva che, con un tiro ad incrociare, trova l’angolo sinistro lontano dove Trosani non può arrivare: 2-1.

Nella ripresa la Poggese controlla bene le operazioni. Un intervento provvidenziale in scivolata di un difensore ospite nega il 3-1 a Piva, che si era involato tutto solo davanti al portiere. Un episodio dubbio, però, cambia la partita. Siamo al 77’ quando Locatelli si gira in un fazzoletto e va giù sul contatto sospetto con Bocchi. L’arbitro indica il dischetto e Li Fauci segna con il cucchiaio. Ultima occasione del match per i milanesi con una sassata dalla distanza di Leonardis che finisce alta sopra la traversa. Termina 2-2 e tutti vanno a ripassare il regolamento. Ci sarà tempo e modo di festeggiare.