Il basket mantovano piange la scomparsa di Paolo Morelli

Mantova Il mondo della pallacanestro piange Paolo Morelli. Il tecnico mantovano è morto ieri sera a 62 anni nella sua casa a Porto a causa di un male incurabile. Figura carismatica del basket virgiliano, aveva allenato per tanti anni a Bancole. Era stato a San Giorgio con l’attuale MantovAgricoltura di Antonio Purrone e per un breve periodo anche all’Abc Virtus. Nell’ultima stagione aveva allenato il Sustinente del presidente Paolo Zecchini e le giovanili del San Pio X. Tanti nella serata di ieri sui social i ricordi degli amici e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e ne hanno apprezzato le grandi qualità umane e professionali. Questa la nota del Basket San Giorgio: “Paolo era uno di noi. È stato parte integrante della nostra società, il condottiero che ci ha dato il primo slancio approdando in Serie B. Ha sempre tifato per noi, per tutte le nostre atlete dalle più piccine alle più grandi, che fosse sulla panchina, dagli spalti o tramite diretta YouTube. Ci ha sempre seguito, supportato e difeso. In un nostro momento di bisogno, poco tempo fa, ci ha detto senza esitazioni “Io ci sono”, fino a quando la vita non gli ha messo il bastone fra le ruote costringendolo a giocare un’altra partita. Prima di tutto, però, Paolo è stato – e continuerà sempre ad essere – un amico, una persona speciale: ci sentiamo fortunati a poter dire che è stato uno di noi e che lo sarà per sempre. Grazie Paolo, per tutto. Ci uniamo al dolore della famiglia di Paolo Morelli per la sua scomparsa e porgiamo loro il nostro più forte abbraccio e sentite condoglianze”.